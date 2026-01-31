Chcesz zmienić telewizor? Mamy bardzo dobre wiadomości

Panele OLED SE wkraczają do gry

OLED SE, czyli OLED Special Edition, to nowy typ panelu OLED przeznaczony dla tańszych telewizorów, które rywalizują z modelami LCD z podświetleniem miniLED.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najbardziej zaawansowane wersje paneli OLED to OLED EX (LG C5/C6, Philips OLED810, Panasonic Z90B) oraz OLED META (LG G5/G6, Philips OLED910, Panasonic Z95B). OLED SE w hierarchii technologicznej stoi niżej od tych dwóch paneli.

Pomimo tego, że jest to uboższa technologicznie wersja OLED EX i OLED META, nadal jest to bardzo dobry panel. Co tracimy? Warstwę polaryzacyjną, która jest drogim komponentem – a w jej miejsce pojawia się powłoka refleksyjna, dzięki której obraz staje się jaśniejszy, ale kosztem nieco bardziej widocznych odblasków.

W efekcie mamy tu 1000 cd/m2, czyli poziom zarezerwowany do niedawna dla modeli premium. LG Display podaje, że refleksyjność 4,4% zbliża OLED SE do typowych telewizorów miniLED LCD. Dla porównania: przyszłe panele Tandem WOLED (META 2026) mają zejść do 0,3%.

Mimo drobnych kompromisów – jak pokrycie DCI‑P3 na poziomie 95% – OLED SE zachowuje przewagę nad LCD dzięki precyzyjnej kontroli jasności i koloru na poziomie pojedynczego piksela. W przeciwieństwie do wcześniejszych budżetowych prób (np. seria LG A z 60 Hz), nowy panel obsługuje pełne odświeżanie 120 Hz (parametr, który docenią gracze).

Produkcja ruszy w lutym 2026 r. w rozmiarach od 48 do 83 cali. LG Display nie wskazuje jeszcze konkretnych partnerów, ale przecieki sugerują debiut w modelach LG B6, Samsung S85H/S8 oraz w serii 7 Philipsa. Według doniesień z Korei Samsung ma zwiększyć zamówienia na panele OLED od LG o 30%, właśnie dzięki wariantom pozbawionym polaryzatora.