Sprzęt

Chcesz zmienić telewizor? Mamy bardzo dobre wiadomości

Nadchodzi nowa technologia paneli OLED. Trafi ona do telewizorów już w tym roku – będą to tańsze modele, ale nadal oferujące bardzo dobre parametry i dużą przekątną ekranu.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 31 STY 2026
Panele OLED SE wkraczają do gry

OLED SE, czyli OLED Special Edition, to nowy typ panelu OLED przeznaczony dla tańszych telewizorów, które rywalizują z modelami LCD z podświetleniem miniLED.

Najbardziej zaawansowane wersje paneli OLED to OLED EX (LG C5/C6, Philips OLED810, Panasonic Z90B) oraz OLED META (LG G5/G6, Philips OLED910, Panasonic Z95B). OLED SE w hierarchii technologicznej stoi niżej od tych dwóch paneli.

Pomimo tego, że jest to uboższa technologicznie wersja OLED EX i OLED META, nadal jest to bardzo dobry panel. Co tracimy? Warstwę polaryzacyjną, która jest drogim komponentem – a w jej miejsce pojawia się powłoka refleksyjna, dzięki której obraz staje się jaśniejszy, ale kosztem nieco bardziej widocznych odblasków.

W efekcie mamy tu 1000 cd/m2, czyli poziom zarezerwowany do niedawna dla modeli premium. LG Display podaje, że refleksyjność 4,4% zbliża OLED SE do typowych telewizorów miniLED LCD. Dla porównania: przyszłe panele Tandem WOLED (META 2026) mają zejść do 0,3%.

Mimo drobnych kompromisów – jak pokrycie DCI‑P3 na poziomie 95% – OLED SE zachowuje przewagę nad LCD dzięki precyzyjnej kontroli jasności i koloru na poziomie pojedynczego piksela. W przeciwieństwie do wcześniejszych budżetowych prób (np. seria LG A z 60 Hz), nowy panel obsługuje pełne odświeżanie 120 Hz (parametr, który docenią gracze).

Produkcja ruszy w lutym 2026 r. w rozmiarach od 48 do 83 cali. LG Display nie wskazuje jeszcze konkretnych partnerów, ale przecieki sugerują debiut w modelach LG B6, Samsung S85H/S8 oraz w serii 7 Philipsa. Według doniesień z Korei Samsung ma zwiększyć zamówienia na panele OLED od LG o 30%, właśnie dzięki wariantom pozbawionym polaryzatora.

Równolegle LG Display rozwija linię premium: panele META (Tandem WOLED) na 2026 rok mają osiągać nawet 4500 cd/m2, rywalizując bezpośrednio z nadchodzącymi QD‑OLED‑ami Samsunga o podobnej jasności.

