Ta nowa karta graficzna będzie hitem. Niektóre sklepy już mają

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti wypatrzone w sklepach

Niedawno pojawiły się benchmarki GeForce RTX 5060 Ti, co doprowadziło do spekulacji jakoby karta miała już trafić niedługo do sprzedaży - nawet 15 lub 16 kwietnia 2025 r. Tymczasem teraz w kilku niemieckich elektromarketach właśnie pojawiły się RTX 5060 Ti od producenta ZOTAC, zarówno w wariancie 8 GB, jak i 16 GB VRAM.