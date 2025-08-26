John Wick w Polsat Box Go. Są też inne hity na wrzesień

Wujek foliarz i powrót kultowych horrorów

Już 1 września zadebiutuje "Wujek foliarz", polska komedia w reżyserii Michała Tylki. Adam Woronowicz wciela się w ekscentrycznego fanatyka teorii spiskowych, który porywa swojego siostrzeńca (Mikołaj Kubacki). W filmie zobaczymy też Piotra Adamczyka.

Dzień później do serwisu trafi "28 lat później". Jest on kontynuacją kultowych filmów Danny’ego Boyle’a o wirusie Rage. To największy pełnometrażowy projekt nakręcony smartfonem. W obsadzie znaleźli się między innymi Jodie Comer i Cillian Murphy.

2 września premierę ma też nowa wersja "Koszmaru minionego lata". W filmie powracają Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr., a obok nich pojawiają się młodsze gwiazdy, w tym Madelyn Cline.

John Wick i Red Sonja na ekranie w domu

Najgłośniejsza premiera miesiąca to "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" (11 września). Ana de Armas wciela się w zabójczynię Eve, której drogę przecinają Keanu Reeves i Anjelica Huston. Film rozgrywa się między trzecią a czwartą częścią sagi.

Pod koniec miesiąca, 25 września, pojawi się "Red Sonja". To nowa wersja klasyka fantasy z 1985 roku. Matilda Lutz gra wojowniczkę, która staje przeciwko tyranowi i jego armii.

Klub Konesera i filmy dla dzieci

Polsat Box Go nie zapomina też o kinie ambitnym. W Klubie Konesera od 5 września będzie można zobaczyć "Małe miłości". To hiszpański dramat o trudnej relacji matki i córki.

Dla młodszych widzów przygotowano kolekcję Młode Horyzonty. W bibliotece znajdziemy takie tytuły, jak "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai", "Cicha dziewczyna" czy "Niesamowite przygody skarpetek".

Część filmowych nowości zasili pakiet Premium, inne dostępne będą do jednorazowego wypożyczenia.

