Sprzęt

be quiet! z nowymi chłodzeniami. W sklepach już za kilka dni

Prezentowane na targach Computex 2025 na Tajwanie zestawy AiO są już gotowe. Pozwolą na personalizację bez instalowania zbędnych aplikacji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 26 SIE 2025
0
be quiet! z nowymi chłodzeniami. W sklepach już za kilka dni

Niemiecki producent komponentów komputerowych z segmentu premium, be quiet!, zaprezentował nowe chłodzenia wodne - Pure Loop 3 LX oraz Pure Loop 3. Oba modele łączą wysoką wydajność z eleganckim designem i niemal bezgłośną pracą, a ich przeznaczeniem są komputery do gier oraz wymagających zadań kreatywnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pewnym minusem jest krótka gwarancja - tylko 3 lata

Seria Pure Loop 3 LX powstała z myślą o entuzjastach ARGB LED i użytkownikach mocnych konfiguracji. Blok chłodzenia wyposażono w kolorowe podświetlenie z 10 wymiennymi foliami, które pozwalają na łatwe dopasowanie wyglądu systemu bez konieczności korzystania z dedykowanego oprogramowania.

Zdecydowano się na wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM high-speed z 16 diodami LED i dziewięcioma łopatkami zoptymalizowanymi pod kątem przepływu powietrza. A za cichą i wolną od wibracji pracę odpowiada 6-biegunowa, 3-fazowa pompka.

Elastyczne rurki oraz łatwo dostępny otwór do uzupełniania cieczy sprawiają, że instalacja i konserwacja są proste, a całość prezentuje się efektownie. Opisywane chłodzenie dostępne będzie w wersjach z radiatorem 360- oraz 240-milimetrowym.

Pure Loop 3 to propozycja dla osób, które cenią przede wszystkim dyskretną i wydajną pracę. Brak podświetlenia podkreśla minimalistyczny charakter konstrukcji, a całość została zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności nawet przy długotrwałym obciążeniu procesora.

Tutaj zdecydowano się na wentylatory be quiet! Pure Wing 3 PWM high-speed, których kultura pracy nie przekracza 36,8 dB(A). Co więcej do wyboru będą trzy warianty - z chłodnicą 360-, 280- oraz 240-milimetrową.

Oba nowe modele - be quiet! Pure Loop 3 LX i Pure Loop 3 - trafią do sprzedaży 9 września. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

  • be quiet! Pure Loop 3 240 mm - 85 euro, czyli około 359 złotych
  • be quiet! Pure Loop 3 280 mm - 100 euro, czyli około 429 złotych
  • be quiet! Pure Loop 3 360 mm - 105 euro, czyli około 449 złotych
  • be quiet! Pure Loop 3 LX 240 mm - 100 euro, czyli około 429 złotych
  • be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm - 120 euro, czyli około 549 złotych
Zródła zdjęć: be quiet!
Źródła tekstu: be quiet!, oprac. własne