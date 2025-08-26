be quiet! z nowymi chłodzeniami. W sklepach już za kilka dni

Niemiecki producent komponentów komputerowych z segmentu premium, be quiet!, zaprezentował nowe chłodzenia wodne - Pure Loop 3 LX oraz Pure Loop 3. Oba modele łączą wysoką wydajność z eleganckim designem i niemal bezgłośną pracą, a ich przeznaczeniem są komputery do gier oraz wymagających zadań kreatywnych.

Pewnym minusem jest krótka gwarancja - tylko 3 lata

Seria Pure Loop 3 LX powstała z myślą o entuzjastach ARGB LED i użytkownikach mocnych konfiguracji. Blok chłodzenia wyposażono w kolorowe podświetlenie z 10 wymiennymi foliami, które pozwalają na łatwe dopasowanie wyglądu systemu bez konieczności korzystania z dedykowanego oprogramowania.

Zdecydowano się na wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM high-speed z 16 diodami LED i dziewięcioma łopatkami zoptymalizowanymi pod kątem przepływu powietrza. A za cichą i wolną od wibracji pracę odpowiada 6-biegunowa, 3-fazowa pompka.

Elastyczne rurki oraz łatwo dostępny otwór do uzupełniania cieczy sprawiają, że instalacja i konserwacja są proste, a całość prezentuje się efektownie. Opisywane chłodzenie dostępne będzie w wersjach z radiatorem 360- oraz 240-milimetrowym.

Pure Loop 3 to propozycja dla osób, które cenią przede wszystkim dyskretną i wydajną pracę. Brak podświetlenia podkreśla minimalistyczny charakter konstrukcji, a całość została zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności nawet przy długotrwałym obciążeniu procesora.

Tutaj zdecydowano się na wentylatory be quiet! Pure Wing 3 PWM high-speed, których kultura pracy nie przekracza 36,8 dB(A). Co więcej do wyboru będą trzy warianty - z chłodnicą 360-, 280- oraz 240-milimetrową.

Oba nowe modele - be quiet! Pure Loop 3 LX i Pure Loop 3 - trafią do sprzedaży 9 września. Sugerowane ceny wyglądają następująco: