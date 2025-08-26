Tech

Huawei opracowuje własne pamięci. Mają być lepsze niż HBM

Państwo Środka się nie poddaje. Mimo ograniczenia dostępu do akceleratorów AI oraz najnowszych technologii, szykowane są własne rozwiązania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Huawei opracowuje własne pamięci. Mają być lepsze niż HBM

Według doniesień chińskich mediów Huawei pracuje nad nowym typem pamięci do pracy ze sztuczną inteligencją, który ma być alternatywą dla obecnych modułów HBM. Ma to zmniejszyć zależność od zagranicznych technologii, które dostarczane są głównie przez koreańskie SK hynix i Samsunga oraz amerykańską firmę Micron.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualnie NVIDIA nadal pozostaje liderem rynku AI

Jak na razie szczegóły techniczne nie zostały ujawnione. Ale dostępne informację zdradzają, że nie będą to typowe kości montowane na akceleratorach sztucznej inteligencji. Huawei chce stworzyć specjalistyczne SSD do centrów danych, zoptymalizowane pod kątem obciążeń AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk WD My Passport 2TB SSD Złoty
Dysk WD My Passport 2TB SSD Złoty
0 zł
815.03 zł - najniższa cena
Kup teraz 815.03 zł
Dysk WD Red SN700 2TB SSD
Dysk WD Red SN700 2TB SSD
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Dysk ADATA HV300 1TB HDD Czarny
Dysk ADATA HV300 1TB HDD Czarny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement

Biorąc pod uwagę dostępne transfery i opóźnienia dla kontrolerów PCI Express 5.0 x4 (a nawet przyszłych PCIe 6.0 x4), taki krok wydaje się być ślepą uliczką. Zaletą ma być jednak brak dotychczasowych barier dotyczących pojemności, co pozwoli na tańsze używanie dużych LLM.

Równolegle Huawei zaprezentowało oprogramowanie UCM (Unified Cache Manager), które pozwala przyspieszyć trenowanie modeli językowych poprzez optymalne zarządzanie pamięcią HBM ze wsparciem DRAM i SSD. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie efektywnego wykorzystania pamięci w obciążeniach AI bez konieczności stosowania najnowszych modułów HBM.

Mimo, że w ostatnich latach Huawei intensywnie rozbudowuje swoje portfolio sprzętu AI, to ich rozwiązania nadal są mniej wydajne i bardziej prądożerne niż nawet kilkuletnie układy NVIDII. W efekcie wiele chińskich firm i tak sięga po droższe karty graficzne i akceleratory od Zielonych.

Image
telepolis
AI chiny huawei sztuczna inteligencja HBM akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne