Revolut udostępnił Polakom nowe funkcje. Zajrzyj do aplikacji

Revolut udostępnił w aplikacji dwie nowe funkcje dla podróżujących: Travel Mode i Travel Map. Pierwsza to widżet, który wyświetli się klientom przy przekraczaniu granicy. Zawiera zestaw usług przydatnych w danym kraju. Przykładowo, wyjeżdżając do Hiszpanii, klienci Revolut zobaczą wskazówki, gdzie jest najbliższy bankomat Revolut i jak skorzystać z lokalnych płatności Bizum. Z kolei klientom odwiedzającym Polskę, w Trybie podróży pojawi się zachęta do zakupu biletu komunikacji publicznej w 50 miastach Polski. Wśród rekomendacji znajdą się też m.in. lokalne atrakcje, saloniki lotniskowe, noclegi, ubezpieczenie i eSIM.

Natomiast klientów Revolut, którzy wrócili już z urlopu, ucieszy Mapa podróży. To funkcja analityczna, w formie interaktywnej mapy 3D. Z jej pomocą użytkownicy aplikacji mogą porównać koszt (całkowity i średni dzienny) wszystkich swoich podróży. Przykładowo, jeśli tegoroczna wycieczka do Włoch wyszła drożej niż zeszłoroczna do Grecji, warto sprawdzić jakie kategorie kosztowe o tym zaważyły. Taka wiedza przyda się przy wyborze destynacji i planowaniu kolejnych wyjazdów. Revolut przekonuje, że to analityczne podejście może pomóc też w lepszej kontroli wydatków na urlopie.

Polacy na wakacjach mają ułańską fantazję

Wprowadzając nowe funkcje, Revolut podzielił się też wynikami najnowszego raportu Revolut Money Report. Aż 32% badanych w Polsce przyznaje, że zdarzyło im się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacjach. 21% potwierdza, że byli blisko takiej sytuacji, ale udało im się zaciągnąć „wydatkowy hamulec”.

Co sprawia, że Polacy tracą kontrolę nad kosztami urlopu? Wśród wskazywanych przyczyn są „chęć życia w pełni każdą chwilą” (21%), „nieoczekiwane sytuacje” (19%), „impulsywne zakupy” (14%). Przyczyną jest też efekt FOMO „nie chcę by coś mnie ominęło” (14%), „gdy inni wydają na atrakcje, nie chcę zostać z tyłu” (6%), „chcę próbować wszystkiego co było w social mediach” (5%) i „publikować fajne relacje na swoim profilu” (2%). Wśród osób, które zadłużyły się lub wydały ponad miarę, większość uznała, że i tak było warto (23%).

Tegoroczny sezon dla klientów podróżujących z Revolut był rekordowy. Od maja do sierpnia ponad 1,5 mln Polaków płaciło za granicą kartą Revolut (1562 tys., +26% r/r), łącznie wydali w podróży blisko 4 mld zł (3827 mln zł, +28% r/r). Polscy klienci preferowali w tym roku urlop we Włoszech (314 tys., +32% r/r), Hiszpanii (189 tys., +26% r/r), Chorwacji (139 tys., +24% r/r), Grecji (115 tys., +22% r/r) i Turcji (93 tys., +27% r/r).