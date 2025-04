GeForce RTX 5060 Ti w kolejnych testach. Jest lepiej niż było

Konsumenckie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 zostały oficjalnie zapowiedziane na początku stycznia, podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Jednak premiera tradycyjnie już została rozbita na kilka etapów, a do tej pory do sprzedaży trafiły modele takie jak GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 Ti i RTX 5070. Są one bardzo wydajne, ale i drogie.