Bank Pocztowy z ważną nowością. Tak otworzysz konto w kilka minut

Konto bez wizyty w oddziale

Bank Pocztowy udostępnił klientom możliwość otwierania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) za pomocą wideoweryfikacji. To rozwiązanie działa w aplikacji mobilnej Pocztowy i pozwala założyć konto z poziomu telefonu z Androidem.

Do tej pory klienci mogli zakładać konto w placówkach lub zdalnie, korzystając z usługi AIS. Teraz wystarczy kilka minut, aby otworzyć rachunek całkowicie online.

Jak działa wideoweryfikacja?

Proces jest prosty i nie wymaga kontaktu z pracownikiem banku. Użytkownik pobiera aplikację Pocztowy i wybiera opcję "Otwórz konto". Następnie przechodzi weryfikację tożsamości, która polega na wykonaniu kilku ruchów przed kamerą telefonu.

Kluczowe jest posiadanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (wydawanego od marca 2019 roku) lub aktywnego profilu w aplikacji mObywatel. Dzięki temu dokumenty są sprawdzane elektronicznie, a klient nie musi odwiedzać placówki.

Wideoweryfikacja to powszechnie stosowane na rynku rozwiązanie, które pozwala klientom na zdalne otwieranie rachunków, bez konieczności wizyty w placówce. Proces w naszym Banku przebiega w całości w aplikacji mobilnej Pocztowy i umożliwia założenie konta przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że weryfikacja dokumentu tożsamości Klienta odbywa się elektronicznie, tj. z wykorzystaniem aktywnego profilu w aplikacji mObywatel lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Beata Murawska, Naczelnik Wydziału Rachunków w Departamencie Produktów i Doświadczeń Klientów Detalicznych Banku Pocztowego

Dla kogo nowa usługa?