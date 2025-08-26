Konta

Bank Pocztowy z ważną nowością. Tak otworzysz konto w kilka minut

Bank Pocztowy wprowadził nową metodę zakładania konta osobistego. Teraz wystarczy aplikacja mobilna i krótka wideoweryfikacja. Cały proces trwa tylko kilka minut i odbywa się w całości online.

Marian Szutiak (msnet)
15:12
0
Bank Pocztowy z ważną nowością. Tak otworzysz konto w kilka minut

Konto bez wizyty w oddziale

Bank Pocztowy udostępnił klientom możliwość otwierania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) za pomocą wideoweryfikacji. To rozwiązanie działa w aplikacji mobilnej Pocztowy i pozwala założyć konto z poziomu telefonu z Androidem.

Do tej pory klienci mogli zakładać konto w placówkach lub zdalnie, korzystając z usługi AIS. Teraz wystarczy kilka minut, aby otworzyć rachunek całkowicie online.

Jak działa wideoweryfikacja?

Proces jest prosty i nie wymaga kontaktu z pracownikiem banku. Użytkownik pobiera aplikację Pocztowy i wybiera opcję "Otwórz konto". Następnie przechodzi weryfikację tożsamości, która polega na wykonaniu kilku ruchów przed kamerą telefonu.

Kluczowe jest posiadanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (wydawanego od marca 2019 roku) lub aktywnego profilu w aplikacji mObywatel. Dzięki temu dokumenty są sprawdzane elektronicznie, a klient nie musi odwiedzać placówki.

Bank Pocztowy z ważną nowością. Tak otworzysz konto w kilka minut

Wideoweryfikacja to powszechnie stosowane na rynku rozwiązanie, które pozwala klientom na zdalne otwieranie rachunków, bez konieczności wizyty w placówce. Proces w naszym Banku przebiega w całości w aplikacji mobilnej Pocztowy i umożliwia założenie konta przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że weryfikacja dokumentu tożsamości Klienta odbywa się elektronicznie, tj. z wykorzystaniem aktywnego profilu w aplikacji mObywatel lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Beata Murawska, Naczelnik Wydziału Rachunków w Departamencie Produktów i Doświadczeń Klientów Detalicznych Banku Pocztowego

Dla kogo nowa usługa?

Z wideoweryfikacji mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci Banku Pocztowego. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i bezpieczeństwie. Bank podkreśla, że proces spełnia wysokie standardy ochrony danych i nie różni się pod względem wiarygodności od tradycyjnej wizyty w oddziale.

Zobacz: ING Bank Śląski zapłaci ogromną karę. Druga największa w historii

telepolis
Zródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bank Pocztowy