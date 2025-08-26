Google wykryło chińskich hakerów. Ich celem byli dyplomaci

Google poinformowało o wykryciu nowej kampanii cyberszpiegowskiej, której ofiarą padło około dwóch tuzinów dyplomatów w Azji Południowo-Wschodniej. Za atakami ma stać grupa UNC6384 powiązana z Chinami, znana wcześniej z zaawansowanych operacji hakerskich i działań na rzecz interesów politycznych swojego państwa.

Pekin zaprzecza zarzutom, że sponsoruje hakerów

Kluczowym narzędziem w tej kampanii były ataki typu adversary-in-the-middle, polegające na przechwytywaniu połączeń, np. podczas logowania się do publicznych sieci Wi-Fi. Dyplomaci byli przekierowywani do pobrania spreparowanego instalatora o nazwie STATICPLUGIN, który posiadał ważny certyfikat cyfrowy, dzięki czemu wyglądał na autentyczne oprogramowanie.

Po jego uruchomieniu instalowany był ukryty moduł SOGU.SEC, działający w pamięci komputera. Umożliwiał on zdalne sterowanie zainfekowanym systemem, kradzież plików oraz wykonywanie poleceń w ukryciu.

Google podjęło działania mające na celu powstrzymanie kampanii - zablokowano szkodliwe domeny, cofnięto skompromitowane certyfikaty i powiadomiono część poszkodowanych użytkowników. Firma podkreśla, że dyplomaci od dawna stanowią atrakcyjny cel dla cyberprzestępców ze względu na możliwość pozyskiwania informacji wywiadowczych czy wpływania na negocjacje.