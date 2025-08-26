Fintech

Od 2026 roku zmiana w podatkach. Dotknie wielu Polaków

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która od 2026 roku wprowadza zmianę w podatkach. Ta dotknie dziesiątek tysięcy Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:44
0
Prezydent Karol Nawrocki podpisał zmiany w ustawie z dnia 25 lipca 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Chociaż nazwa brzmi skomplikowanie, to w praktyce upraszcza system podatkowy dla niektórych Polaków. Zmiany wchodzą w życie od 2026 roku i są kluczowe dla wielu osób.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co nowego w podatkach?

Zmiana dotknie wszystkie osoby, które prowadzą tzw. działalność nierejestrowaną. Można ją prowadzić w momencie, w którym dochód nie przekracza 75 proc. miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia.

W 2025 roku limit ten wynosi dokładnie 3499,50 zł. Problem w tym, że wystarczy tę kwotę przekroczyć raz (nawet jeśli później się to nie powtórzy), aby pojawił się obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej, i to w ciągu 7 dni. Zmiany w przepisach mają to zmienić.

Od 2026 roku osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie będą rozliczane miesięcznie. Zamiast tego limity będzie sprawdzany kwartalnie. W praktyce wyniosą tyle samo, bo 225 proc. minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia (3 miesiące po 75 proc.), ale da to większą elastyczność i wyeliminuje problem jednorazowego przekroczenia kwoty określonej w przepisach. Od stycznia 2026 roku limit kwartalny wyniesie 10 813,50 zł. Warto jednak pamiętać, że z działalności nierejestrowanej nadal należy odprowadzać podatki. W corocznym wpisie należy je wykazać jako inne źródła przychodów.

Trudno oszacować, ile osób prowadzi w Polsce działalność nierejestrowaną. Według Ministerstwa Finansów w 2020 roku było to około 23,5 tys. osób, a w 2023 roku już prawie 79 tys.

telepolis
Zródła zdjęć: KSikorski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PIT.pl