Galaxy S25 Edge w T-Mobile: Podwójna pamięć i nawet 2000 zł bonusu

Dlaczego warto się pospieszyć? Podwójna korzyść w T-Mobile

Klienci, którzy zdecydują się na zakup Samsunga Galaxy S25 Edge w T-Mobile do 29 maja 2025 roku , otrzymają znaczący upgrade – model z podwojoną pamięcią wewnętrzną (512 GB) w cenie wersji podstawowej (256 GB). To dobra okazja, by zyskać znacznie więcej przestrzeni na zdjęcia, filmy w wysokiej rozdzielczości, ulubione gry i wszystkie niezbędne pliki, bez dodatkowych kosztów.

To jednak nie koniec korzyści. T-Mobile, we współpracy z producentem, przygotował również program wymiany starego telefonu na nowy. Oddając swój dotychczasowy smartfon, klienci mogą liczyć na bonifikatę sięgającą nawet 2000 zł przy zakupie Galaxy S25 Edge. To idealny moment, by połączyć przyjemne z pożytecznym – zdobyć nowoczesne urządzenie i jednocześnie dać drugie życie staremu sprzętowi, oszczędzając przy tym znaczną kwotę.