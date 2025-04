Szukasz naprawdę mocnego głośnika Bluetooth? Ten oferuje aż 160 W mocy, ale nie wsadzisz go do plecaka

Co wcale nie oznacza, że to zły sprzęt. Wręcz przeciwnie: może on napędzić niejedną imprezę plenerową. Mowa tu o 160-watowej kolumnie Bluetooth . Oferuje ona dwa niskotonowe przetworniki, oraz dwa wysokotonowe. Dodatkowo jego wbudowany akumulator pozwala na aż do 12 godzin słuchania muzyki . A wszystko to za jedyne 999 zł .

JBL PartyBox 110

Oczywiście bycie głośnikiem Bluetooth to tylko początek. Może on robić także za bardzo duży powerbank, dzięki portowi USB o mocy do 10 W. Można do niego podłączyć także pendrive z muzyką. Nie zabrakło także wejścia i wyjścia AUX, oraz wejścia na mikrofon i odrębnego na gitarę. Tym samym urządzenie to może służyć jako istne centrum imprezowe zamknięte w jednej obudowie. Co więcej, dzięki funkcji TWS istnieje możliwość bezprzewodowego sparowania ze sobą dwóch takich głośników. Zwieńczeniem całości jest natomiast obecność normy IPX4, dzięki której niestraszne są mu opady deszczu, czy inne zachlapania. A wszystko to za jedyne 999 zł.