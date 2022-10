Szukasz Monitora? AOC wprowadza prawdziwą bestię

Firma AOC wprowadza do swojej oferty kolejny model. Tym razem mówimy o urządzeniu przeznaczonym dla graczy, którzy oczekują od swojego sprzętu bardzo wysokiej jakości.

AOC, jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów monitorów gamingowych i akcesoriów, wprowadza do sprzedaży 24,5-calowy monitor Full HD oparty na matrycy Fast VA. 25G3ZM/BK odświeża obraz z częstotliwością 240 Hz, a jego podświetlenie może działać w trybie stroboskopowym.

Wysoki kontrast bez smużenia

Głębokie czernie i wysoki współczynnik kontrastu to zalety klasycznych matryc typu VA. Jednak jest to rozwiązanie, na którym wprawne oko może dostrzec smużenie szybko poruszających się obiektów. Szczególnie jeśli porówna się je do szybkich matryc typu IPS. Panel Fast VA zastosowany w AOC GAMING 25G3ZM/BK zmienia podejście do tego typu konstrukcji. Przy zachowaniu pożądanych cech paneli VA zostało w nim zminimalizowanie smużenie.

Ruchomy obraz na nowym monitorze AOC można dodatkowo wyostrzyć dzięki funkcji podświetlenia stroboskopowego Motion Blur Reduction. Polega ono na wyświetlaniu dodatkowej czarnej klatki obrazu między właściwymi klatkami. W ten sposób naśladowany jest sposób działania monitorów CRT, które są cenione za bardzo wyraźny obraz nawet przy dynamicznych scenach.

Udogodnienia dla graczy

25G3ZM/BK wspiera technologię synchronizacji wyświetlania Adaptive-Sync w zakresie od 48 do 240 Hz. Zapobiega ona efektowi rozrywania obrazu. Przydatnymi rozwiązaniami dla graczy mogą się też okazać AOC Dial Point oraz AOC Frame Counter. Pierwsze z nich umożliwia wyświetlenie celownika na ekranie, a drugie pokazuje liczbę wyświetlanych klatek na sekundę bez konieczności korzystania rozwiązań programowych.

Podstawa monitora pozwala na regulację wysokości panelu, jego pochylenie oraz obrót jak i ustawienie w pozycji portretowej. Z kolei użytkownicy preferujący korzystanie z uchwytów monitorowych mogą użyć otworów VESA 100 x 100.

Cena i dostępność

AOC GAMING 25G3ZM/BK wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 1 109 PLN.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: Materiały prasowe