Razer Edge to nowa, przenośna konsola w stylu Nintendo Switch

Firma Razer, która znana jest ze sprzętów dla graczy, zaprezentowała nową konsolę przenośną w stylu Nintendo Switch.

Razer Edge, bo tak nazywa się przenośna konsola, to konkurencja dla Nintendo Switch, Steam Deck czy niedawno zaprezentowanego urządzenia o nazwie Logitech G Cloud. Zresztą założenia są bardzo podobne do sprzętu szwajcarskiego producenta, bowiem tutaj również mamy Androida z możliwością uruchamiania gier w chmurze dzięki takim usługom, jak GeForce NOW.

Przenośna konsola Razer Edge

Jednak nie da się ukryć, że Razer Edge jest urządzeniem lepszym od Logitech G Cloud, przynajmniej pod kątem specyfikacji. Producent zastosował tutaj 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080p i z odświeżaniem 144 Hz. We wnętrzu znajdują się: ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon G3x, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci masowej oraz bateria o pojemności 5000 mAh.

Urządzenie działa na autorskiej wersji Androida 12. Co ważne, do sprzedaży trafi — podobnie jak w przypadku Logitecha — tylko wersja z modułem WiFi 6E. Jedynie Amerykanie, którzy skorzystają z usług firmy Verizon, będą mogli kupić wariant z 5G. Oprócz tego konsola ma też w zestawie odczepiane kontrolery Razer Kishi V2 Pro, co przywodzi na myśl demontowane pady w Nintendo Switch.

Razer Edge zadebiutuje w styczniu w cenie 399,99 dolarów. Wiadomo, że kurs amerykańskiej waluty jest w tym momencie wysoki, więc przekłada się to na cenę aż 1975 zł. Po dodaniu podatków w Polsce, o ile konsola będzie u nas dostępna, zapewne powinniśmy spodziewać się kwoty na poziomie mniej więcej 2199-2399 zł. Pytanie, ile osób będzie chciało tyle zapłacić za urządzenie z grami mobilnymi oraz do grania w chmurze i to tylko w domu, gdzie sygnał WiFi będzie wystarczającą dobry.

