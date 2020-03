Jaki będzie Surface Go 2? Oto co szykuje Microsoft

Microsoft całkiem nieźle radzi sobie na rynku urządzeń mobilnych dla biznesu. Surface Go jest najmniejszym, ale bardzo ciekawym przedstawicielem udanej serii - zbliża się jego drugie wcielenie i oto, na co powinniśmy być przygotowani, według przecieków.

Microsoft na pewno nie zorganizuje żadnej imprezy premierowej, na pewno nie w "fizycznym" wydaniu. Ale nie oznacza to, że nie będzie żadnych nowych premier. Wiele wskazuje jednak na to, że gigant zmodernizuje jeden ze swoich sprzętów: Surface Go 2 ma znajdować się na ostatniej prostej przed premierą, a miałby pojawić się na rynku w nadchodzących miesiącach.

Pierwsze przecieki pojawiły się miesiąc temu - nie powinniśmy się spodziewać ogromnych zmian pod kątem designu. Nastąpią jednak pewne zmiany wewnątrz: mają pojawić się dwa warianty urządzenia - jeden z ukłądem Intel Core m3-8100Y (1,6 GHz, 3,4 GHz w trybie Turbo) i dyskiem SSD o pojemności 256 GB, drugi natomiast z układem Intel Pentium 4425Y (1,7 GHz) i dyskiem SSD 128 / 64 GB. Obydwa warianty pojawią się na rynku z 8 GB pamięci RAM oraz układem graficznym Intel UHD 615, który wydajnościowo jest znacznie przystępniejszy niż HD 615 w Surface Go pierwszej generacji.

To będzie solidny przedstawiciel średniej półki w kręgu urządzeń Surface

Nie należy oczekiwać, że Surface Go 2 będzie gigantem wydajnościowym i zbliży się mocą do większych urządzeń. Ale, takie usprawnienia są jak najbardziej przystępne (choć dla wielu będą niewystarczające) - pytanie tylko jak Microsoft zdecyduje się wycenić to urządzenie. Pytanie o datę premiery jest cały czas otwarte - nie wiadomo jak dalej rozwinie się sprawa z koronawirusem i czy będzie mieć ona istotny wpływ na moment wydania Surface Go 2 na rynek.

Źródło tekstu: PhoneArena