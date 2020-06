Surface Duo od początku ze wsparciem dla aplikacji "Twój telefon"

Surface Duo, czyli smartfon Microsoftu z dwoma wyświetlaczami, będzie mocno zintegrowany z systemową aplikacją "Twój telefon". Co to da w praktyce użytkownikom?

Surface Duo to ciekawie zapowiadający się smartfon - a właściwie urządzenie wielofunkcyjne, którego główna forma to smartfon. Zapowiedziany na początku 2020 roku, ma ukazać się na przełomie lipca i sierpnia tego roku z systemem Android 10 na pokładzie. Będzie to pierwsze urządzenia z dwoma wyświetlaczami, jakie zaprezentuje Microsoft w dziejach i trudno nie myśleć, że ma stać konkurencją dla takich "składaków", jak Galaxy Fold. Jego jednostka centralna to procesor Snapdragon 855 z 6 GB RAM, a pod obudową znajdzie się pamięć wewnętrzna o maksymalnej pojemności 256 GB. W urządzeniu znajdzie się aparat z obiektywem 11 MP.

Najnowsze doniesienia na temat Duo podają, że Microsoft pracuje obecnie ostro nad jego pełną integracją z systemowa aplikacją Windows 10 - Twój telefon. Podobnie jak w przypadku innych obsługiwanych smartfonów, pozwoli ona na obsługę telefonu poprzez komputer lub laptopa. W chwili obecnej umożliwia m.in. odpisywanie na SMS-y, przenoszenie zdjęć, odczytywanie powiadomień czy sterowanie muzyką. Teraz należy przystosować ją do obsługi urządzenia z dwoma ekranami - co wymaga nieco pracy, ponieważ aplikacja musi nie tylko odwzorowywać dwa ekrany, ale także ich wzajemne położenie.

Widać jednak, że Microsoft chce, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik w dniu premiery urządzenia - i to się chwali.

Źródło tekstu: WindowsLatest