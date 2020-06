Microsoft Surface Duo pojawi się jeszcze w lipcu

Już niedługo oficjalnie pojawi się zginany smartfon Microsoftu. Ostatnio było cicho na temat Surface Duo, skąd zatem informacje o nadchodzącym debiucie? Odpowiedzią jest... Samsung.

Microsoft Surface Duo ma za sobą dość burzliwą historię, Urządzenie najpierw miało się pojawić jako Surface Phone, potem Surface Mobile, potem Andromeda... W końcu większość osób w branży zwątpiła, że telefon pojawi się kiedykolwiek. Teraz jesteśmy w końcu o krok od debiutu. Ma on mieć miejsce w lipcu. Skąd ten nagły pośpiech? Okazuje się, że Microsoft chce by jego zginany smartfon z Androidem pojawił się przez Samsungiem Galaxy Fold 2, który oficjalnie pojawi się piątego sierpnia. To nie zaskakuje, nikt nie chce by jego produkt był w cieniu konkurencji.

Zginany telefon Microsoftu składa się jak książka. Microsoft nie próbował żadnych sztuczek z zawiasami. Zobaczymy umieszczone obok siebie dwa identyczne wyświetlacze. A jaka będzie specyfikacja modelu? Możemy się spodziewać Snapdragona 855, 6 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulatora o pojemności 3460 mAh.

