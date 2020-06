Microsoft Edge z Chromium już jest w Windows Update, zaraz będzie u ciebie

Już nie ma ucieczki przed przeglądarką Microsoft Edge z silnikiem Chromium. Zgodnie z zapowiedziami Microsoft umieścił ją w Windows Update.

Z końcem maja zakończyło się wsparcie Microsoft Edge z autorskim silnikiem EdgeHTML. Ta wersja przeglądarki nie jest rozwijana od wydania Windowsa 10 2004, czyli Windows 10 May 2020 Update. Zamiast niej dostaniemy nowego Edge'a z silnikiem Chromium, używanym między innymi w Google Chrome i Operze. Nie ma powodów, by załamywać ręce – to całkiem dobrze zoptymalizowana przeglądarka.

Microsoft Edge z silnikiem Chromium trafi na komputery z Windowsem 10 w wersjach 1803, 1809, 1903, 1909 i 2004 i wszystkich kolejnych. Przeglądarka zaktualizuje się automatycznie za pośrednictwem Windows Update. Zmiany nie będzie można cofnąć. Stary Edge nadal będzie obecny w systemie, ale zostanie ukryty przed użytkownikami.

Spokojnie, nie stracisz swoich cennych danych. Podczas migracji danych zostaną przeniesione wszystkie elementy przypięte do kafelków, paska zadań i menu Start. Microsoft obiecuje również, że zachowane zostaną nasze hasła, zakładki i karty otwarte w ostatniej sesji.

Kolejne wydania Microsoft Edge będą powiązane z 6-tygodniowym cyklem rozwojowym Chromium. Microsoft zamierza dodawać od siebie poprawki kompatybilności i zabezpieczeń, a także rozwijać autorskie rozwiązania.

Z wersją 2004 Windowsa 10 porzucony został też Companion Device Framework. Microsoft ogłosił również koniec rozwoju funkcji Dynamic Disks. W kolejnych wydania zastąpi ją Storage Spaces.