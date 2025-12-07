Steam Machine bez 4K/120 FPS. Problemem nie jest tu jednak wydajność

Nie chodzi tu o wydajność. Steam Machine ma być 6 razy potężniejszy od Steam Decka. Tym samym z wieloma starszymi lub prostszymi graficznie tytułami powinien sobie poradzić w takiej rozdzielczości przy 120 FPS-ach. Zwłaszcza że nie będzie korzystać tu wyłącznie z czystej mocy, a uzyska wsparcie od technologii FSR, która podbija rozdzielczość grafik wyrenderowanych w niższej jakości. Otóż problemem nie jest tu moc, a HDMI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Steam Machine i problem z HDMI

Do obsługi 4K/120 FPS konieczne jest HDMI 2.1. Natomiast Steam Machine ma na pokładzie HDMI 2.0b. I nie jest to kwestia oszczędności. Otóż Steam Machine nie może liczyć na licencję na HDMI 2.1, ponieważ maszyna bazuje na otwartoźródłowym SteamOS. A to jest niezgodne z warunkami licencjonowania najnowszego standardu przez HDMI Forum.