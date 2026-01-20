Potężny i stylowy głośnik kupisz dziś aż 250 zł taniej
Mamy tu do czynienia z głośnikiem, który stawia na elegancję zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i brzmienie. Dodatkowo jest on dziś o 250 zł tańszy, co obniżyło jego cenę z 599 zł do 349 zł.
Na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie urządzenia eleganckiego, acz delikatnego. To jednak tylko pozory. Mowa tu o sprzęcie, który spełnia klasę odporności IPX7. I chociaż jest on dedykowany użytkowi w pomieszczeniach, tak i na zewnątrz nie powinniśmy się zbytnio o niego obawiać.
soundcore Motion X600
Sam głośnik oferuje 5 przetworników z 5 wzmacniaczami o łącznej mocy 50 W, co ma się przekładać na dźwięk przestrzenny wysokiej klasy. Producent chwali się tu pasmem przenoszenia w zakresie 50 Hz - 40 kHz.
Dodatkowo nie zawodzi tu także czas pracy na baterii. Ten wynosi do 12 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, audibooków lub podcastów. A wszystko to za 349 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.