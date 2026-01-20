Potężny i stylowy głośnik kupisz dziś aż 250 zł taniej

Na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie urządzenia eleganckiego, acz delikatnego. To jednak tylko pozory. Mowa tu o sprzęcie, który spełnia klasę odporności IPX7. I chociaż jest on dedykowany użytkowi w pomieszczeniach, tak i na zewnątrz nie powinniśmy się zbytnio o niego obawiać.

soundcore Motion X600

Sam głośnik oferuje 5 przetworników z 5 wzmacniaczami o łącznej mocy 50 W, co ma się przekładać na dźwięk przestrzenny wysokiej klasy. Producent chwali się tu pasmem przenoszenia w zakresie 50 Hz - 40 kHz.

Dodatkowo nie zawodzi tu także czas pracy na baterii. Ten wynosi do 12 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, audibooków lub podcastów. A wszystko to za 349 zł.