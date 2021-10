Sony uruchamia nową platformę dla zaawansowanych systemów IoT

Sony uruchamia platformę AITRIOS, dedykowaną rozwiązaniom czujnikowym. Ma ona stanowić pomost pomiędzy chmurą i oraz inteligentnymi sensorami.

Firma Sony zapowiedziała uruchomienie pod koniec 2021 roku platformy Sony AITRIOS, mającej łączyć chmurę z inteligentnymi czujnikami pracującymi w modelu Edge AI. Nowy produkt w pierwszej kolejności ma zadebiutować w Japonii, USA i Europie.

Głównym założeniem AITRIOS jest stworzenie wspólnego środowiska m.in. dla twórców aplikacji, producentów kamer i integratorów, które pozwoli im na łatwiejsze opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań kompleksowych rozwiązań czujnikowych. W praktyce platforma AITRIOS ma stanowić pomost pomiędzy inteligentnymi sensorami oraz chmurą oraz umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Sony IMX500 - pierwszy sensor obrazu ze sztuczną inteligencją

Pierwszym urządzeniem kompatybilnym z nową platformą ma być sensor wizyjny Sony IMX500. Jak deklaruje producent, jest to pierwszy na świecie czujnik obrazu wyposażony w funkcję przetwarzania w oparciu o sztuczną inteligencję. Pozwala to na przetwarzanie danych bezpośrednio w samym sensorze, a w efekcie ograniczenie ilości danych przekazywanych do i z chmury. Sony IMX 500 może być dzięki temu wykorzystywany w systemach rozproszonych, gdzie istotne znaczenie odgrywają niskie opóźnienia w przetwarzaniu danych czy wyższy nacisk na prywatność.

W przyszłości planowane jest zarówno poszerzenie funkcjonalności platformy AITRIOS, jak i rozbudowanie jej o obsługę kolejnych czujników.

Zobacz: Sony SRS-NS7 - takiego głośnika jeszcze nie widzieliście

Zobacz: Sony WF-C500 i WH-XB910N - debiutują stylowe słuchawki Bluetooth

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: Sony