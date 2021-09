Sony WF-C500 i WH-XB910N - debiutują stylowe słuchawki Bluetooth

Sony wprowadziło do swojej oferty nowe modele słuchawek Bluetooth. Modele WF-C500 i WH-XB910N celują w różne segmenty, ale łączy je stylowy design i bogata funkcjonalność.

Sony całkiem poważnie myśli o podboju rynku słuchawek Bluetooth i trudno się dziwić - w ofercie producenta znajdziemy jeden z najlepszych modeli klasy premium, WH-1000XM4. Tym razem Japończycy postanowili jednak poszerzyć swoje portfolio o urządzenia nieco tańsze: WF-C500 i WH-XB910N.

Sony WF-C500 - niedrogie słuchawki TWS

Sony WF-C500 to potencjalny kandydat na prawdziwy hit sprzedażowy. Mamy tu do czynienia z niedrogimi słuchawkami typu TWS z imponującym czasem pracy na jednym ładowaniu, które bez problemu zmieszczą się do każdej kieszeni. Jak obiecuje producent, wbudowany akumulator powinien wystarczyć nawet na 10 godzin ciągłego słuchania muzyki, a razem z etui czas ten wydłuża się do 20 godzin. Dodatkowo WF-C500 mogą się pochwalić odpornością na zachlapania na poziomie IPX4.

Sony WF-C500 mają być jednak nie tylko funkcjonalne, ale również wygodne i stylowe. Słuchawki dostępne będą w czterech wersjach kolorystycznych, a za sprawą niewielkich gabarytów powinny wygodnie pasować do każdego ucha. Uwagę przykuwa również charakterystyczne etui z półprzeźroczystą klapką.

Sony WF-C500 do sprzedaży trafią już w październiku 2021 roku.

Sony WH-XB910N - słuchawki z ANC dla fanów basu

Sony WH-XB910N to propozcyja nieco większego kalibru. Ponownie mamy do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi, jednak tym razem o konstrukcji wokółusznej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modeli z linii XB, jest to produkt skierowany przede wszystkim do fanów muzyki rozrywkowej, którzy z pewnością docenią nacisk położony przez producenta na reprodukcję niskich tonów. Wszystkim powinien natomiast przypaść do gustu system aktywnej redukcji szumów (ANC), który swoją skutecznością ma dorównywać modelowi WH-1000XM2.

Jak deklaruje producent, Sony WH-XB910N na jednym ładowaniu wytrzymywać mają nawet 30 godzin. Oprócz tego przewidziano możliwość łączenia się z kilkoma urządzeniami jednocześnie, obsługę asystentów głosowych (Asystent Google i Amazon Alexa) oraz kodeka LDAC.

Podobnie jak Sony WF-C500, Sony WH-XB910N trafią do sklepów jeszcze w październiku 2021 roku.

