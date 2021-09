Nie mogłeś grać na PS4 przez CMOS? Sony naprawiło Twoją konsolę

Sony naprawiło problem z bateriami CMOS w konsoli PlayStation 4. Wystarczyła aktualizacja oprogramowania, aby znów móc na niej uruchamiać gry.

Użytkownicy PlayStation 4 musieli zmierzyć się z nietypowym problemem, określanym mianem CBOMB. Po uszkodzeniu baterii od CMOS konsola nie pozwalała uruchomić żadnej gry, czy to cyfrowej, czy w wersji pudełkowej (z płyty). Wynikało to z tego, że CMOS nie utrzymywał odpowiedniej daty, przez co ta resetowała się do 1969 roku. To nie pozwalało połączyć się z PlayStation Network, a jedynym rozwiązaniem była wymiana bateryjki. Po ostatniej aktualizacji problem zniknął.

Sony rozwiązało problem CBOMB w PlayStation 4

Użytkownicy, którzy nie mogli uruchamiać gier z powodu uszkodzonej bateryjki podtrzymującej pamięć układu CMOS, po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji nie mają już tego problemu. Konsola ponownie włącza wszystkie gry tak w wersji cyfrowej, jak i bezpośrednio z płyty. Nie przeszkadza jej nawet zegar cofnięty o 52 lata. Jedyny mankament to brak dat przy zdobywanych trofeach.

Problem z bateriami układu CMOS dotyczy też podobno konsol PlayStation 5, chociaż na razie w mniejszym stopniu. Ważne, że Sony dostrzegło problem i udało się go rozwiązać prostą aktualizacją oprogramowania. Oby baterie w PS5 wytrzymywały trochę dłużej.

Źródło zdjęć: Garrett Morrow (Pexels)

Źródło tekstu: PlayStationLifestyle