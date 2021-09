Sony potajemnie przyspieszyło PlayStation 5. W grach konsola jest w stanie wyświetlać o kilka klatek na sekundę więcej niż wcześniej.

Ostatnia aktualizacja do PlayStation 5 wprowadziła dużo nowości do konsoli. Przede wszystkim wszyscy posiadacze PS5 mogą już instalować dodatkowe dyski SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Poza tym zmienił się też interfejs urządzenia i dodana została funkcja symulacji dźwięku przestrzennego przez głośniki wbudowane w telewizor. To jednak nie wszystko. Najwyraźniej Sony nie pochwaliło się, że jednocześnie poprawie uległa wydajność konsoli, co nieco przypadkowo odkryli dziennikarze Digital Foundry.

Dziennikarze Digital Foundry porównywali działanie dwóch konsol PlayStation 5 - starej oraz nowej, określanej mianem B-Chassis. Okazało się, że pierwsza z nich potrafi w grach wyświetlać kilka klatek na sekundę więcej, co było sporym zaskoczeniem. Początkowo dziennikarze nie wiedzieli, z czego owa różnica wynika. Krótkie śledztwo wykazało, że starsza konsola miała zainstalowaną najnowszą aktualizację w wersji beta (wtedy nie była jeszcze dostępna finalna wersja oprogramowania). Aktualnie oba modele działają już identycznie.

Różnica nie jest wielka i wynosi mniej więcej 3-5 procent w grach typu Control lub Devil May Cry V Special Edition. Pomimo tego to ciekawe, że taką poprawę Sony jest w stanie osiągnąć zwykłą aktualizacją oprogramowania. Na ten moment nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób Japończycy to osiągnęli, ale w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia. Pozostaje mieć nadzieję, że to nie jest ostatni raz, gdy Sony zwykłą aktualizacją poprawia wydajność PS5.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Digital Foundry