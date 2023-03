Sony stało się największym klientem AMD. To zasługa PS5

Sprzedaż PlayStation 5 tak wystrzeliła w górę, że Sony stało się największym klientem AMD. Japończycy odpowiadają za bardzo duży procent przychodów czerwonej firmy.

AMD niedawno pochwaliło się wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2022 roku. Chociaż firma sprzedaje dużo mniej kart graficznych w porównaniu z NVIDIĄ, to jej przychody z rynku gamingowego są o zaledwie 10 proc. niższe. To w dużej mierze zasługa konsol nowej generacji, w tym przede wszystkim PlayStation 5. Sony stało się już największym klientem AMD.

Sony ratuje wyniki finansowe AMD

Ani nowe procesory Ryzen, ani nowe karty graficzne Radeon nie okazało się wielkim sukcesem. Może się to jeszcze zmienić za sprawą odświeżonych CPU z pamięciami 3D V-Cache lub tańszych dGPU, ale póki co trudno uznać nowe konstrukcje za popularne. Pomimo tego AMD nie ma powodów do zmartwień. Wyniki finansowe są dobre, chociaż Czerwoni sami zauważyli, że w całym 2022 roku aż za 1/6 przychody odpowiada jeden klient.

Tym klientem jest prawdopodobnie Sony. Takie wnioski można wysnuć po przeanalizowaniu raportów finansowych obu firm. Czemu akurat Sony? Odpowiedź jest oczywista — chodzi o układy APU do konsol PlayStation 5, które są produkowane przez AMD. Czerwoni produkują też chipy do Xboxów Series X/S, ale te nie cieszą się aż tak dużym powodzeniem, jak PS5. Analityk rynkowy Sravan Kundojjala sugeruje, że Sony produkuje o 60 proc. więcej konsol niż Microsoft.

Sony accounted for 16% of AMD's revenue in 2022, up from 14% in 2021. 20% of classic AMD (ex-XLNX). Semi-custom peaked in 2022 and will decline in 2023. $AMD $SONY pic.twitter.com/pwmk4j8Xem — Sravan Kundojjala (@SKundojjala) February 28, 2023

W samym czwartym kwartale 2022 roku do sprzedaży trafiło aż 7,1 mln egzemplarzy PlayStation 5. Tym samym był to najlepszy okres dla konsoli nowej generacji, która osiągnęła już sprzedaż na poziomie 38 mln urządzeń. Sony przewiduje, że do końca marca 2023 roku sprzeda kolejne 6,2 mln PS5, co oczywiście jest świetną informacją dla AMD.

Jednak takie podejście może okazać się źródłem problemów. Dzisiaj Sony jest największym klientem AMD i przynosi firmie bardzo duże zyski. A co się stanie, gdy kolejna generacja konsol będzie produkowana z wykorzystaniem układów Intela albo NVIDII? Dla Czerwonych byłby to ogromny cios zarówno finansowy, jak i wizerunkowy.

