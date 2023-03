PlayStation zdominowało rynek konsol. Xbox daleko w tyle

Piers Harding-Rolls pochwalił się na Twitterze raportem firmy analitycznej Ampere Analysis na temat rynku konsol w 2022 roku. Wynika z niego, że PlayStation jest zdecydowanym liderem, zachowując dużą przewagę nad Xboxem oraz Nintendo.

Z raportu Ampere Analysis dowiadujemy się, że rynek konsol zmalał w 2022 roku o 7,8 proc. w porównaniu z rokiem 2021 z 60,9 mld dolarów do 56,2 mld dolarów (2,1 proc. w stałej walucie). Winna jest przede wszystkim ograniczona dostępność urządzeń, ale nie bez znaczenia były też liczne opóźnienia w premierach gier czy też warunki ekonomiczne na świecie. Nie zmienia to faktu, że to nadal wyniki o 18 proc. lepszy niż w 2019, więc Sony, Microsoft i Nintendo nie mają aż tak wielkich powodów do obaw.

New research: Global console market fell 7.8% in 2022 (-2.1% in constant currency) to $56.2bn (from $60.9bn)



- market hampered by console availability, delays to major games

- other factors incl. the post-pandemic reset & macroeconomic conditions



Market still +18% vs 2019



🧵 pic.twitter.com/sq3m0BPB8n