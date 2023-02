NVIDIA sprzedaje dużo więcej grafik, ale AMD zarabia prawie tyle samo

NVIDIA może i sprzedaje nieporównywalnie więcej kart graficznych niż AMD, ale zarobki obu firm z rynku gamingowego są bardzo zbliżone.

Wszyscy wiemy, że NVIDIA sprzedaje dużo więcej kart graficznych niż AMD. Na rynku tzw. modeli dedykowanych (dGPU) proporcje to mniej więcej 80 do 20, a czasami 75 do 25 (zależy od kwartałyu). W każdym razie Zieloni sprzedają około 3-4 razy więcej kart graficznych do desktopów niż Czerwoni. Zupełnie inaczej wygląda to, gdy spojrzymy na zarobki.

AMD zarabia prawie tyle, co NVIDIA

Okazuje się, że pomimo tak drastycznej różnicy w liczbie sprzedawanych kart graficznych AMD nie zarabia dużo mniej od NVIDII, przynajmniej w segmencie gamingowym. Przychód Zielonych z tego tytułu to w ostatnim kwartale 1,83 mld dolarów. W tym samym czasie AMD może pochwalić się wynikiem na poziomie 1,64 mld dolarów. Jak to możliwe, przy tak ogromnej różnicy w sprzedaży dGPU?

AMD nadrabia sprzedażą konsol. Czerwoni produkują układy APU zarówno do PlayStation 5, Xbox Series X/S, jak i Steam Decka. To właśnie dzięki temu przychody Czerwonych z rynku gamingowego są niewiele niższe od największego konkurenta. A że sprzedaż konsol cały czas rośnie, to AMD nie ma na razie powodów do zmartwień. Z drugiej strony NVIDIA zarabia też na sprzedaży Nintendo Switch i usługi GeForce NOW, ale najwyraźniej nie są one aż tak dochodowe.

