ARM ma zdominować aż 90% rynku do 2029 roku

Rynek procesorów w centrach danych kojarzy się przede wszystkim z układami x86 od AMD i Intela, ale w segmencie infrastruktury pod sztuczną inteligencję układ sił zaczyna się wyraźnie zmieniać. Według prognozy Counterpoint Research w ciągu kilku najbliższych lat autorskie układy oparte na architekturze ARM mają wręcz zdominować serwery AI.

Najwięksi dostawcy usług chmurowych oraz firmy rozwijające akceleratory AI na wew. użytek coraz częściej projektują nie tylko własne układy do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, ale też własne CPU. W tym modelu ARM okazuje się szczególnie atrakcyjny, bo pozwala budować procesory lepiej dopasowane do konkretnych obciążeń, a przy tym bardziej efektywne kosztowo i energetycznie. Dodatkowo w przypadku nowych zadań AI zgodność wsteczna przestaje też być aż tak istotna.

Ten trend widać już u największych graczy. AWS rozwija procesory Graviton w systemach opartych na Trainium, choć w części konfiguracji nadal zostawia x86 ze względów kompatybilności. Google stawia w nowej generacji swojej infrastruktury TPU na procesor Axion, też oparty na ARM. Microsoft od początku łączy Azure Cobalt z akceleratorami Maia, budując w pełni zintegrowaną platformę AI. Również Meta oraz Fujitsu stawiają na ARM.

Counterpoint Research szacuje, że udział ARM w serwerach AI wzrośnie z około 25% w 2025 roku do aż 90% w 2029 roku. Szczególnie wyraźne przyspieszenie ma nastąpić w drugiej połowie 2026. Jeśli to się sprawdzi, to byłaby jedna z największych zmian w nowoczesnych centrach danych.