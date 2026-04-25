Sennheiser Momentum 5 nadejdą w czerwcu. Fani marki już szykują pieniądze

Dostępne na rynku od 2022 roku wokółuszne słuchawki Sennheiser Momentum 4 to jeden z najbardziej cenionych modeli Bluetooth. Choć od premiery minęło sporo czasu, fani marki wciąż je kupują, ceniąc za świetną jakość dźwięku i duże możliwości dostrojenia brzmienia w aplikacji. Choć nie brakuje też narzekań na jakość wykonania niektórych partii, Momentum 4 wciąż należą do najczęściej polecanych modeli.

Sennheiser Momentum 5 Wireles już w czerwcu

Czas nie stoi jednak w miejscu, a coraz częściej mówiło się o kolejnej generacji – Sennheiser Momentum 5 Wireles. Wszystko wskazuje na to, że słuchawki zadebiutują już w najbliższym czasie. Wskazują na to dwa przecieki.

Pierwszy z nich to zdjęcia znalezione na jednym z koreańskich forów audio (0db.co.kr), przedstawiające słuchawki Momentum 5 (M5AEBT) oraz również nadchodzący wariant douszny Momentum 5 TW. Ślady tych urządzeń zostały też dostrzeżone w bazie danych amerykańskiego regulatora FCC oraz japońskiego MIC, obydwa pojawiły się w nich w kwietniu. Z danych FCC wynika, że premiera odbędzie się 9 czerwca.

Ze zdjęć z koreańskiego forum wynika, że Momentum 5 Wireless zachowają minimalistyczną, prostą stylistykę znaną z czwórek i niedawno wprowadzonego modelu HDB 630. Nie ma więc powrotu do dawnego designu trzeciej generacji, z czasów zanim konsumencki dział Sennheisera trafił w ręce firmy Sonova. Jest jednak jeden element wspólny, stanowiący nawiązanie do modelu z 2019 roku – Momentum 5 Wireless mają na dolnej części opaski dość charakterystyczny, okrągły element z logotypem marki, przypominający podobny detal w Momentum 3. Całość jednak zdecydowanie przypomina obecnie dostępne modele.

To, że zdjęcia są autentyczne, potwierdza kolejny przeciek – nowe słuchawki zostały namierzone w najnowszej wersji aplikacji Sennheiser Smart Control Plus, służącej do zarządzania słuchawkami marki. Sennheiser Momentum 5 są w niej widoczne jako jedno z urządzeń, które można połączyć z apką. Obrazek symbolizujący ten model w pełni pasuje do zdjęć z Korei.