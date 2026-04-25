Mocna ofensywa Intela. Firma zasypie nas kartami graficznymi

Sporo kart graficznych, ale gracze trochę poczekają

Jak podał znany leaker Jaykihn, "niebiescy" pracują nad trzema nowymi architekturami kart graficznych Xe nowej generacji, a wśród nich będą modele zintegrowane i dedykowane. Nowe linie GPU to: Xe3P ("Celestial"), Xe4 ("Druid") i XeNext ("Next-Gen").

Xe3P jest następcą Xe3 ("Battlemage") na rok 2026 i w tej linii kart "Celestial" znajdą się zintegrowane układy graficzne w procesorach Nova Lake dla laptopów (z maksimum dwunastoma rdzeniami Xe), ale i dla komputerów stacjonarnych. Oprócz tego układy "Celestial" znajdziemy w centrach danych AI wydawanych jako Crescent Island i Crescent Island Workstation – tam będą użyte dedykowane układy graficzne. Jednak są złe wieści dla osób wyczekujących następcy dedykowanych układów graficznych dla graczy Battlemage. Nie otrzymamy następcy tego GPU w 2026 r.

Z kolei w 2027 r. Intel wyda układy Xe4, które trafią do procesorów Titan Lake i być może Hammer Lake i będą sygnowane oznaczeniem "Druid".

Ta sama architektura trafi do akceleratorów AI Jaguar Shores. GPU w tej platformie ma korzystać z procesu 18A oraz pamięci HBM4. Jeśli chodzi o dedykowane układy graficzne dla graczy, Jaykihn twierdzi, że sytuacja nadal jest niepewna, choć istnieje szansa, że niektóre warianty Xe4 trafią również do kart gamingowych.

Na koniec warto wspomnieć o następcy architektury Xe4, który nie będzie nazywał się Xe5. Nazwa kodowa nie została jeszcze ustalona, a pierwszych konkretów nie należy oczekiwać wcześniej niż w połowie lub pod koniec 2028 r. To właśnie ta generacja ma być kolejnym dużym krokiem w rozwoju GPU Intela.

Slajd Intela opisujący "AI Roadmap Strategy" dzieli rozwój na trzy fazy: "Build", "Deploy" i "Expand", wskazując na rozwiązania takie jak "Crescent Island" oraz kolejne generacje akceleratorów. Trzeba przyznać, że plany GPU Intela w ostatnich latach były wyjątkowo chaotyczne. Firma pierwotnie planowała Xe2 jako Battlemage, Xe3 jako Celestial, a Xe4 jako Druid, z kolejną generacją Xe o kodowej nazwie "Elasti". Jednak plany uległy zmianie – Battlemage obejmował nie tylko Xe2, ale również architekturę Xe3, a Celestial stał się Xe3P, a nie Xe4.