Laptop za mniej, niż 2000 zł? Ten naprawdę ma sens i Windowsa na pokładzie
Kiedy polecam laptopy poniżej pewnego poziomu cenowego, to zwykle staram się namówić Was na Chromebooka. A to dlatego, że te działają po prostu dobrze. Są jednak pewne chlubne wyjątki z Windowsem w niskiej cenie, chociaż objawiają się one zwykle podczas promocji.
A ten warunek został właśnie spełniony. Mowa tu o laptopie Acer Aspire Lite 16, którego możecie kupić dziś za jedyne 1899 zł. A i to tylko dlatego, że dzięki promocji jest on dostępny aż 400 zł taniej. I oczywiście, nie jest to tytan wydajności. Wciąż to jednak solidny sprzęt, który posłuży nam przez długie lata jako laptop do pracy, nauki, a nawet rozrywki.
Acer Aspire Lite 16 sensowny i budżetowy
Zacznijmy klasycznie: od ekranu. 16-calowy, matowy panel IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli daje dostęp do naprawdę sensownej przestrzeni roboczej. Nie ma więc wrażenia, jak przy mniejszych laptopach, że ikonki mogłyby być jednak nieco większe tak jak i czcionki.
Sercem urządzenia jest natomiast sprawdzony i lubiany 10-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core i5-1334U, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 4800 MHz w dwóch kościach po 8 GB. Przy takiej konfiguracji możemy więc korzystać z dobrodziejstw dual channel.
Na dane przeznaczono natomiast 512 GB miejsca, co można uznać za pewien kompromis. Jednak znacznie droższe laptopy często są wyposażone właśnie w taką pamięć. Dużym i w takim budżecie wcale nie oczywistym plusem jest obecność systemu Windows 11 na pokładzie. Nie trzeba więc go dokupować. Sam laptop, jak na swoje konkretne wymiary jest niespodziewanie lekki. Mówimy tu o jednostce, która ma zaledwie 1,49 kg, co przy 16-calowej matrycy nie jest częstym widokiem. A wszystko to za jedyne 1899 zł.