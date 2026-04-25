Samsung ma problem. Smartfony Galaxy zagrożone mimo świetnej sprzedaży

Samsung stale okupuje najwyższe miejsca na podium w zestawieniu producentów smartfonów, a jego najpopularniejsze Galaxy sprzedają się w dziesiątkach milionów sztuk. Okazuje się jednak, że koreański gigant może stracić na tym biznesie.

Samsung ma problem. Smartfony Galaxy zagrożone mimo świetnej sprzedaży

Produkujesz świetnie sprzedające się telefony, ale i tak zaczynasz do nich dopłacać. Z takim absurdem mierzy się właśnie Samsung. Jak podaje koreański serwis Money Today, TM Roh, szef działu mobilnego koreańskiego giganta ostrzega, że w 2026 roku firma może po raz pierwszy w historii odnotować stratę na sprzedaży smartfonów. I to pomimo tego, że najnowsze Galaxy S26 znikają z półek. Powód jest jeden: gigantyczny wyścig zbrojeń w rozwoju sztucznej inteligencji, który wywindował ceny podzespołów w kosmos.

Co zamiast 4600 smartfonów Galaxy S26 Ultra?

Rozwój AI pochłania sprzęt w niewyobrażalnym tempie. Superkomputery i serwery potrzebują teraz tak dużo pamięci, że jeden nowy serwer Nvidii zużywa tyle RAM-u, co 4600 smartfonów Galaxy S26 Ultra (w wersji 12 GB). Przez to na rynku po prostu brakuje kości pamięci.

Etui SAMSUNG Silicone Case do Samsung Galaxy Z Fold 7 Szary EF-MF966
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
Efekt? Zamiast układu SoC czy ekranu, to właśnie pamięć staje się najdroższym elementem telefonu. W tańszych modelach odpowiada już za ponad jedną trzecią kosztów całej produkcji. Mimo że giganci tacy jak Samsung, Micron i SK Hynix przyspieszają produkcję, prognozy wskazują, że w 2027 roku podaż pamięci DRAM może być o 40% niższa niż zapotrzebowanie.

Niestety, za te rynkowe przepychanki zapłacą zwykli klienci. Producenci elektroniki już zaczęli przerzucać rosnące koszty na nasze portfele. Motorola podniosła ceny budżetowych modeli Moto G o 50%, a Samsung w nowych średniakach Galaxy A37 i A57 dorzucił do ceny 50 USD.

Na wybranych rynkach drożeją też obecne od miesięcy modele premium – Galaxy Z Flip7 i Z Fold7 podrożały o 80 USD, a tablet Galaxy Tab S11 o 100 USD. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na pamięć w urządzeniach składanych, nadchodząca letnia premiera nowej generacji serii Z najpewniej przyniesie kolejne, bolesne podwyżki.

Co ciekawe, problemy działu mobilnego rekompensuje Samsung Semiconductor. Oddział produkujący chipy zanotował w pierwszym kwartale 2026 roku rekordowe 38 miliardów dolarów zysku – ponad siedmiokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródła tekstu: Ars Technica, Money Today