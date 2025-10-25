Samsung zyskuje konkurencję. Sandisk wprowadza SSD o pojemności 8 TB

W maju tego roku Sandisk wkroczył do grona producentów oferujących SSD nowej generacji, czyli z interfejsem PCI Express 5.0 x4. Mowa oczywiście o modelu WD_Black SN8100. Teraz jednak Amerykanie rzucają wyzwanie Koreańczykom i jako drugi podmiot na rynku dostarczają nośniki półprzewodnikowe w tym standardzie w wersji 8 TB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest absurdalnie drogo. Ceny w Polsce startują od 4589 zł

Dla przypomnienia, WD_Black SN8100 to rozwiązanie w formacie M.2 2280, które korzysta z kontrolera Silicon Motion SM2508 w litografii 6 nm od TSMC oraz kości Kioxa BiCS8, czyli 218-warstwowych pamięci 3D TLC NAND.

Pod względem wydajności nowa wersja zaoferuje nam do 14 900 MB/s dla odczytu i do 13 200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 200 000 IOPS dla odczytu i do 2 400 000 IOPS dla zapisu losowego. Tym samym mowa o jednym z najwydajniejszych SSD na rynku.

WD_Black SN8100 8 TB trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce to 4589 zł za "gołą" wersję i 4695 zł za model z radiatorem. Sandisk oferuje 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.