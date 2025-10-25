Sprzęt

Samsung zyskuje konkurencję. Sandisk wprowadza SSD o pojemności 8 TB

Mamy dobre wieści dla osób, które używają komputera do pracy i dziennie przerzucają setki GB danych. Pula szybkich i pojemnych SSD powiększa się.

Przemysław Banasiak (Yokai)
W maju tego roku Sandisk wkroczył do grona producentów oferujących SSD nowej generacji, czyli z interfejsem PCI Express 5.0 x4. Mowa oczywiście o modelu WD_Black SN8100. Teraz jednak Amerykanie rzucają wyzwanie Koreańczykom i jako drugi podmiot na rynku dostarczają nośniki półprzewodnikowe w tym standardzie w wersji 8 TB.

Jest absurdalnie drogo. Ceny w Polsce startują od 4589 zł

Dla przypomnienia, WD_Black SN8100 to rozwiązanie w formacie M.2 2280, które korzysta z kontrolera Silicon Motion SM2508 w litografii 6 nm od TSMC oraz kości Kioxa BiCS8, czyli 218-warstwowych pamięci 3D TLC NAND. 

Pod względem wydajności nowa wersja zaoferuje nam do 14 900 MB/s dla odczytu i do 13 200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 200 000 IOPS dla odczytu i do 2 400 000 IOPS dla zapisu losowego. Tym samym mowa o jednym z najwydajniejszych SSD na rynku.

WD_Black SN8100 8 TB trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce to 4589 zł za "gołą" wersję i 4695 zł za model z radiatorem. Sandisk oferuje 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.

A jak to wypada na tle konkurencji? Jest bardzo drogo. Testowany niedawno Samsung 9100 Pro kosztuje u nas aktualnie 3999 zł, a mówimy tutaj już o wersji z chłodzeniem. Nie wspominając, że starsze WD_Black SN850X czy Lexar NM790, też w wersji 8 TB, można kupić już za 2799 zł. Tym samym bez obniżki cen Sandisk raczej ma marne szanse na sukces.

sandisk SSD WD Western Digital PCIe 5.0 PCI Express 5.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 Silicon Motion SM2508 WD Black SN8100 Kioxia BiCS8
Zródła zdjęć: SanDisk
Źródła tekstu: oprac. własne