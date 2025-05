Western Digital wkracza do świata PCIe 5.0. Premiera tuż za rogiem

Chociaż PCI Express 5.0 wkroczyło pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku , wraz z premierą procesorów Intel Alder Lake , to na jego popularyzację czekaliśmy kilka lat. Obecnie standard ten obsługiwany jest nawet przez tańsze płyty główne, a duzi i mali producenci SSD przystąpili do ataku.

WD_Black SN8100 zadebiutuj w sprzedaży 30 maja

Na niemieckiej platformie Amazon pojawił się WD_Black SN8100 . To niezapowiedziany do tej pory nośnik w formacie M.2 2280 , który korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 i protokołu NVMe 2.0 . Dokładna specyfikacja pozostaje jak na razie nieznana, ale należy zakładać autorski kontroler oraz 218-warstwowe kości 3D TLC NAND od Kioxii.

Pod względem wydajności mowa o do 14 900 MB/s dla odczytu i do 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 300 000 IOPS dla operacji losowych. Na papierze to lepsze parametry niż konkurencyjne SSD jak Crucial T705, Samsung 9100 PRO czy Kingston Renegade G5.