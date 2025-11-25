Słuchawki Samsunga za darmo. Musisz tylko zbliżać
Samsung ruszył z nową promocją. Wystarczą codzienne transakcje z użyciem Samsung Pay, żeby zyskać szansę na zdobycie słuchawek Galaxy Buds FE.
Samsung startuje z promocją, w której transakcje realizowane za pośrednictwem aplikacji Samsung Wallet w okresie od 25 listopada 2025 do 14 grudnia 2025 dają szansę na zdobycie bonusu w postaci słuchawek Galaxy Buds FE. Pula nagród do zdobycia to 2000 urządzeń. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jak zgarnąć Samsung Galaxy Buds FE w prezencie?
Aby wziąć udział w promocji, należy dokonać co najmniej piętnastu transakcji opłaconych Samsung Pay przy użyciu aplikacji Samsung Wallet i płatności Samsung Pay w okresie od 25 listopada 2025 r. do 14 grudnia 2025 r. (do godz. 23:59). Do limitu wliczane są maksymalnie dwie płatności dziennie, co oznacza, że trzecia i każda kolejna transakcja tego samego dnia nie będzie zaliczona jako dodatkowa pieczątka.
W kolejnym kroku uczestnik, który spełni warunki promocji, musi wysłać zgłoszenie, przy czym wszystkie czynności związane z przyznaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do 9 marca 2026 r. Szczegółowe zasady promocji oraz pełny regulamin dostępne są w aplikacji Samsung Wallet.
Galaxy Buds FE to podstawowy model słuchawek Samsunga, dostępny obecnie za około 250 zł. Wyposażony jest w przetworniki 6,5 mm i aktywną redukcję hałasu (ANC), którą wspiera system trzech mikrofonów oraz funkcja kształtowanie wiązki optymalizowaną przez uczenie maszynowe. Z urządzeniami słuchawki łączą się przez Bluetooth 5.2, a za przesyłanie sygnału odpowiada kodek Samsunga – SSC, do dyspozycji otrzymujemy także AAC i SBC. Galaxy Buds FE wyposażone są w akumulatory 60 mAh, a etui – 479 mAh. Czas pracy na słuchawkach wynosi do 8,5 godziny, a z etui – do 30 godzin.