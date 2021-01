Samsung szykuje ekran OLED 90 Hz do laptopów

Joo Sunb Choi - dyrektor generalny Samsung Display - powiedział, że od marca koreańska firma rozpocznie produkcję bardzo dużych ilości 14-calowych ekranów OLED z odświeżaniem 90 Hz.

Samsung wkrótce rozpocznie masową produkcję 14-calowych ekranów OLED z odświeżaniem 90 Hz, które mają trafić do laptopów różnych producentów. Informację tę zdradził Joo Sun Choi - dyrektor generalny Samsung Display. W jego ocenie tego typu panele powinni sprawdzić się w różnych zastosowaniach, w tym pracy, edukacji, a także streamingu i grach.

Ekran OLED 90 Hz jest lepszy niż LCD 120 Hz?

Nie jest żadną tajemnicą, że panele OLED charakteryzują się nie tylko lepszym odwzorowaniem kolorów, ale także głębszą czernią. To zasługa przede wszystkim tego, że każdy piksel świeci własnym światłem, przez co nie jest potrzebne dodatkowe podświetlenie. Wielu producentów laptopów już zapowiedziało na 2021 rok laptopy z tego typu ekranami, więc możemy założyć, że do dużej części z nich trafią właśnie matryce Samsunga.

Samsung przy okazji przekonuje, że panel OLED o odświeżeniu 90 Hz w praktyce daje takie same odczucia, jak ekran LCD 120 Hz. Koreańska firma sprawdziła w testach między innymi długość rozmycia, generowanego przez obie matryce i w przypadku ekranu organicznego było ono o 0,1 mm krótsze. W skrócie - obraz OLED 90 Hz jest minimalnie ostrzejszy i bardziej płynny niż ten na LCD 120 Hz. Oczywiście z tego typu wnioskami warto poczekać do niezależnych testów, ale bez wątpienia ekrany Samsunga zapowiadają się ciekawie.

