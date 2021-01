Xiaomi Mi Notebook 14 - nowe laptopy teraz wyposażone w kamerę

Xiaomi zaktualizowało swoją serię niedrogich laptopów Mi NoteBook 14, dodając do nich wbudowaną kamerę.

Laptopy z serii Xiaomi Mi NoteBook 14 są już dostępne na rynku od jakiegoś czasu i podobnie jak większość urządzeń producenta wyróżniają się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Odbiegały od konkurencji także brakiem wbudowanej kamery internetowej, co w czasach zdalnej pracy i nauki stanowi dość istotne przeoczenie.

Przeoczenie, które producent postanowił naprawić, wprowadzając na rynek odświeżoną wersję urządzeń. Nowe Xiaomi Mi NoteBook 14 posiadają klasyczną kamerę w ramce wyświetlacza. Reszta specyfikacji obejmuje procesor Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, ekran Full HD, oraz baterię o pojemności 46 Wh. W zależności od wariantu możemy także wybierać między 256 i 512 GB SSD oraz zintegrowanym układem graficznym Intel UHD 620 i GeForcem MX250.

Ceny odświeżonych laptopów zaczynają się od 43 999 rupii (ok. 2250 zł). Jak na razie można je kupić wyłącznie w Indiach, choć kto wie? Być może ciągle duże zapotrzebowanie na komputery do pracy i nauki zdalnej okaże się dla producenta bodźcem, by wprowadzić je także na zachodnie rynki.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi