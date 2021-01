Samsung prezentuje monitory M5 i M7 z wbudowanym Smart Hub

W Polsce debiutują właśnie monitory Samsung Smart z serii M5 i M7. Według koreańskiego producenta to uniwersalne modele do pracy, nauki i rozrywki, ale największym wyróżnikiem jest Smart Hub z dostępem do aplikacji.

Samsung oficjalnie wprowadził do Polski nowe monitory Smart z serii M5 oraz M7. To, co je wyróżnia, to wbudowany Smart Hub, który swoim działaniem przypomina rozwiązania na kształt Smart TV. W praktyce oznacza to między innymi możliwość pobierania i instalowania aplikacji, w tym również korzystanie z Netflixa, HBO Go czy też YouTube'a i to bez podłączania komputera lub urządzenia mobilnego.

A skoro już przy tym jesteśmy, to do monitorów Samsung Smart M5 i M7 można podłączyć zarówno komputery, jak i sprzęty mobilne za pomocą aplikacji Tap View,1 App Casting lub Apple AirPlay 2, a ostatecznie także dzięki rozwiązaniu znanemu jako Samsung DeX. A jakby tego było mało, to wbudowany moduł WiFi pozwala między innymi na przeglądanie, edytowanie i zapisywanie dokumentów Microsoft 365 w chmurze i to bezpośrednio z poziomu monitora.

Poza tym monitory wyposażone są w Bluetooth 4.2, dwukanałowe głośniki, a także porty USB. Dodatkowo model M7 ma złącze USB-C, które nie tylko przesyłane dane, ale pozwala również na ładowanie urządzeń zewnętrznych z mocą do 65 W. Warto wspomnieć także o funkcji Adaptive Picture, która automatyczne dostosowuje jasność i temperaturę barwową ekranu w zależności od panujących warunków oświetleniowych.

Samsung M5 dostępny jest w dwóch wersjach: 27- i 32-calowej. W obu przypadkach maksymalna rozdzielczość to Full HD. Ceny zaczynają się od 999 zł za mniejszy wariant i 1199 zł za większy model. Z kolei Samsung M7 to monitor 32-calowy o rozdzielczości 4K Ultra HD i kosztuje co najmniej 1699 zł. Wszystkie modele są już dostępne w największych sklepach z elektroniką.

Zobacz: Xiaomi Mi Notebook 14 - nowe laptopy teraz wyposażone w kamerę

Zobacz: Lenovo ThinkPad X1 Nano - rusza przedsprzedaż ultralekkiego laptopa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung