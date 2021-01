Lenovo ThinkPad X1 Nano - rusza przedsprzedaż ultralekkiego laptopa

Lenovo ThinkPad X1 Nano to nowa pozycja w portfolio chińskiej marki. Właśnie ruszyła przedsprzedaż laptopa, który wyróżnia się masą poniżej 1 kg.

ThinkPad X1 Nano to nowy laptop w ofercie firmy Lenovo. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to przede wszystkim bardzo niska waga. Przenośny komputer ma masę całkowitą na poziomie zaledwie 907 gramów, dzięki czemu jest niezwykle mobilny. To przy okazji najlżejszy ThinkPad w historii. Z kolei jego wymiary to 13,87 × 292,8 × 207,7 mm.

Pomimo niewielkich gabarytów laptop nie ma się czego wstydzić pod względem możliwości. To typowy sprzęt biznesowy z procesorem Intel Core 11. generacji na pokładzie i zintegrowanym układem graficznym Intel Xe. Pozostała specyfikacja to między innymi 13-calowy ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2160 × 1350 pikseli. W zależności od wersji laptop ma do 1 TB na szybkim dyski PCIe SSD oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR4x. Według producenta komputer wytrzymuje maksymalnie do 17,3 godzin z dala od ładowarki.

Poza tym urządzenie ma moduł WiFi 6. generacji, opcjonalny model 4G/5G, a także obsługuje Dolby Vision i Dolby Atmos. W standardzie jest też usługa Premier Support, który sprowadza się do wsparcia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niestety, ceny nie są niskie i oscylują w granicach 11-13 tys. złotych.

