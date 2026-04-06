Galaxy Z Wide Fold certyfikowany. Samsung, jakiego nie było
Samsung szykuje się do drugiego najważniejszego wydarzenia w roku. Po premierze serii S26 w San Francisco, czas na wakacyjne nowości. Najbardziej ekscytującą z nich jest Samsung Galaxy Z Wide Fold - bezpośredni konkurent składanego iPhone'a.
Indie potwierdzają, nowe Samsungi za chwilę trafią na rynek
Jak co roku w okolicy lipca spodziewamy się nowych składanych telefonów koreańskiego producenta. Obok oczywistych kontynuacji w postaci "klapki" Samsung Galaxy Z Flip 8 oraz biznesowego Samsung Galaxy Z Fold 8, na klientów czeka tym razem też absolutna nowość, telefon o zmienionym kształcie — Samsung Galaxy Z Wide Fold.
Nazwa tego trzeciego telefonu jest wciąż robocza i obrazowo opisuje ona jego odmieniony charakter. Złożony telefon będzie znacznie krótszy niż zwykły Fold, z bardziej kwadratowym ekranem. Z kolei po rozłożeniu ekran nie będzie aż tak kwadratowy, tylko uzyska o wiele bardziej panoramiczne proporcje 4:3. Słowem, rozkładać będziemy go bardziej jak niewielką książeczkę, zaś złożony telefon będzie miał wszystko w zasięgu kciuka. Zewnętrzny ekran ma mieć zaledwie 5,4 cala, co uczyni urządzenie jedną z najbardziej kompaktowych propozycji na rynku.
Dokładnie w tym samym kierunku idzie w tym roku Apple, szykujący na jesień nie tylko nowe 18-stki, ale też właśnie swojego pierwszego "składaka". Samsung nie czeka na swojego amerykańskiego konkurenta, tylko rozpoczyna wakacje uderzeniem wyprzedzającym.
Baterie już z certyfikatami
Baterie przeznaczone dla wszystkich trzech smartfonów zostały właśnie zauważone w państwowej bazie certyfikacyjnej BIS (Bureau of Indian Standards). Obecność tych podzespołów w indyjskim rejestrze to niepodważalny dowód na to, że proces przygotowań przebiega zgodnie z planem, a same urządzenia są już o krok bliżej oficjalnego, rynkowego debiutu.
W bazie zidentyfikowano m.in. numery seryjne baterii: EB-BF976DAY dla Fold 8, EB-BF776BAE dla Flip 8 oraz EB-BF971DAE dla Wide Fold. Co ciekawe, pojawiły się tam również inne, nieznane warianty ogniw, co może sugerować testy dodatkowych prototypów przez dział R&D Samsunga.
Choć sam wpis w BIS nie zdradza pełnej specyfikacji, doskonale uzupełniają go wcześniejsze przecieki. Wynika z nich, że zarówno potężny Galaxy Z Fold 8, jak i nowatorski Z Wide Fold zostaną wyposażone w duże ogniwa o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 45 W. Z kolei mniejszy, bardziej kompaktowy model Galaxy Z Flip 8 otrzyma baterię o pojemności 4300 mAh oraz standardowe ładowanie o mocy 25 W.