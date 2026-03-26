Samsung zmienia plany. Nowy procesor dla Galaxy S28 może zaskoczyć

Sprawdzona technologia zamiast niepewnej nowości

Projekt układu Exynos 2800 ma zostać ukończony przed końcem tego roku. Według doniesień ZDNet Korea, procesor nosi nazwę kodową Vanguard. Początkowo planowano wykorzystać do jego produkcji proces 1.4 nm. Samsung zrezygnował jednak z tego pomysłu na rzecz technologii 2 nm o nazwie SF2P Plus.

Nowy węzeł to ulepszona wersja procesu SF2P, który ma być podstawą dla Exynosa 2700. Dla porównania, obecny na rynku Exynos 2600 powstaje w technologii 2 nm pierwszej generacji, znanej jako SF2.

Starsza technologia SF2P oferuje o 12% wyższą wydajność w porównaniu do SF2. Zapewnia również o 25% niższe zużycie energii i zajmuje o 8% mniejszą powierzchnię. Wersja SF2P Plus wykorzystuje dodatkowo technologię Optic Shrink. Ma ona zoptymalizować wydajność i energooszczędność, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru chipu. Dokładne wartości tych zmian nie są jednak jeszcze znane.

Stabilność produkcji zamiast wyścigu o nanometry

Decyzja o pozostaniu przy procesie 2 nm wynika ze zmiany priorytetów firmy. Samsung chce skupić się na stabilizacji uzysku, dlatego rezygnuje z szybkiego przechodzenia na nowsze węzły technologiczne. Przedstawiciele branży wskazują, że coroczna miniaturyzacja procesów w układach mobilnych staje się niemożliwa do zrealizowania.

Takie podejście ma zapobiec powtórzeniu sytuacji z przeszłości. W ubiegłym roku seria Galaxy S25 korzystała wyłącznie z układów Snapdragon. Wynikało to z problemów z uzyskiem procesora Exynos 2500, który ostatecznie zasilił tylko model Galaxy Z Flip7. Jego wyniki w testach wydajnościowych były jednak niższe od oczekiwań. Wcześniej Samsung całkowicie anulował projekt układu Exynos 2300.

Powrót do autorskich układów we wszystkich modelach

Nowa strategia ma przynieść procesory o odpowiedniej mocy i dobrych parametrach termicznych. Rozwiązania TSMC w litografii 2 nm mogą nadal oferować wyższą wydajność. Samsung stawia jednak na stabilne procesy produkcyjne i dąży do wyposażenia całej serii Galaxy S28 w autorskie układy Exynos.

Wcześniejsze wypowiedzi kadry kierowniczej wskazują na chęć wykorzystania własnych procesorów także w topowych smartfonach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Galaxy S28 Ultra otrzyma układ Exynos 2800. Ostatni raz takie coś wystąpiło w 2022 roku, gdy na rynek trafił Samsung Galaxy S22 Ultra z Exynosem 2200 pod maską.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej