Sprzęt

Samsung zmienia plany. Nowy procesor dla Galaxy S28 może zaskoczyć

Samsung pracuje nad nowym układem dla przyszłych smartfonów. Producent podobno planuje zmienić swoją strategię. Nadchodzące procesory mogą trafić do wszystkich modeli z serii Galaxy S28.

Marian Szutiak (msnet)
18:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sprawdzona technologia zamiast niepewnej nowości

Projekt układu Exynos 2800 ma zostać ukończony przed końcem tego roku. Według doniesień ZDNet Korea, procesor nosi nazwę kodową Vanguard. Początkowo planowano wykorzystać do jego produkcji proces 1.4 nm. Samsung zrezygnował jednak z tego pomysłu na rzecz technologii 2 nm o nazwie SF2P Plus.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy węzeł to ulepszona wersja procesu SF2P, który ma być podstawą dla Exynosa 2700. Dla porównania, obecny na rynku Exynos 2600 powstaje w technologii 2 nm pierwszej generacji, znanej jako SF2.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
-250 zł
3149 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
0 zł
3526.58 zł - najniższa cena
Kup teraz 3526.58 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Advertisement

Starsza technologia SF2P oferuje o 12% wyższą wydajność w porównaniu do SF2. Zapewnia również o 25% niższe zużycie energii i zajmuje o 8% mniejszą powierzchnię. Wersja SF2P Plus wykorzystuje dodatkowo technologię Optic Shrink. Ma ona zoptymalizować wydajność i energooszczędność, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru chipu. Dokładne wartości tych zmian nie są jednak jeszcze znane.

Stabilność produkcji zamiast wyścigu o nanometry

Decyzja o pozostaniu przy procesie 2 nm wynika ze zmiany priorytetów firmy. Samsung chce skupić się na stabilizacji uzysku, dlatego rezygnuje z szybkiego przechodzenia na nowsze węzły technologiczne. Przedstawiciele branży wskazują, że coroczna miniaturyzacja procesów w układach mobilnych staje się niemożliwa do zrealizowania.

Takie podejście ma zapobiec powtórzeniu sytuacji z przeszłości. W ubiegłym roku seria Galaxy S25 korzystała wyłącznie z układów Snapdragon. Wynikało to z problemów z uzyskiem procesora Exynos 2500, który ostatecznie zasilił tylko model Galaxy Z Flip7. Jego wyniki w testach wydajnościowych były jednak niższe od oczekiwań. Wcześniej Samsung całkowicie anulował projekt układu Exynos 2300.

Powrót do autorskich układów we wszystkich modelach

Nowa strategia ma przynieść procesory o odpowiedniej mocy i dobrych parametrach termicznych. Rozwiązania TSMC w litografii 2 nm mogą nadal oferować wyższą wydajność. Samsung stawia jednak na stabilne procesy produkcyjne i dąży do wyposażenia całej serii Galaxy S28 w autorskie układy Exynos.

Wcześniejsze wypowiedzi kadry kierowniczej wskazują na chęć wykorzystania własnych procesorów także w topowych smartfonach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Galaxy S28 Ultra otrzyma układ Exynos 2800. Ostatni raz takie coś wystąpiło w 2022 roku, gdy na rynek trafił Samsung Galaxy S22 Ultra z Exynosem 2200 pod maską.

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

Samsung Galaxy S26 Ultra
Image
telepolis
samsung 2 nm Nowy SoC Samsung 1,4 nm procesory 2 nm litografia 2 nm Proces 2nm Exynos 2800 Samsung Galaxy S28 SF2P Plus
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: ZDNet Korea, Android Authority