Galaxy S25 FE wypatrzony w bazie Geekbench. Poznaliśmy jego wydajność

Znany procesor, najnowszy Android

Geekbench potwierdza, że sercem Samsunga Galaxy S25 FE będzie układ Exynos 2400e . Ten sam układ napędzał jego poprzednika, Galaxy S24 FE ( nasz test ). Geekbench wskazuje na 10-rdzeniową konfigurację z głównym rdzeniem taktowanym do 3,21 GHz (taktowanie tego układu w Galaxy S24 FE wynosi 3,11 GHz). Smartfon, podobnie jak poprzednik, będzie dysponował 8 GB pamięci RAM .

W teście Geekbench 6, model SM-S731U uzyskał 2064 punkty w teście jednordzeniowym oraz 6899 punktów w teście wielordzeniowym. Są to wyniki bardzo zbliżone do tych osiąganych przez Galaxy S24 FE, co sugeruje podobny ogólny poziom wydajności.