Galaxy S25 Edge to mały gigant z wielką mocą AI. Premiera za kilka dni

Innowacja napędzana Twoimi potrzebami

Filozofia Samsunga jest jasna: to zmieniające się oczekiwania użytkowników wyznaczają kierunek innowacji i pchają do przekraczania kolejnych granic. Nadchodzący model z rodziny Galaxy S, Galaxy S25 Edge, ma być doskonałym przykładem tego podejścia. To smartfon, który śmiało łączy kompaktowy, elegancki design z potężnymi możliwościami sztucznej inteligencji Galaxy AI, udowadniając, że nie trzeba wybierać między formą a funkcją.