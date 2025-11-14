Rowery elektryczne pod lupą UOKiK. Kupujesz, ryzykujesz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcja Handlowa (IH) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły w okresie od maja do lipca 2025 roku wspólną kontrolę 29 modeli rowerów elektrycznych importowanych spoza Unii Europejskiej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kontrola objęła dokumentację i wymagania formalne dotyczące oznakowania CE, deklaracji zgodności, danych identyfikacyjnych producenta oraz instrukcji obsługi. Efekt? Wszystkie 29 modeli rowerów elektrycznych nie miało deklaracji zgodności ani instrukcji lub były one nieprawidłowo sporządzone. 28 modeli nie było w ogóle oznaczonych lub było to zrobione nieprawidłowo. Każdy z zakwestionowanych modeli miał

co najmniej dwie nieprawidłowości, a w 19 modelach stwierdzono wszystkie trzy.

Choć nie oznacza to wprost, że takie e-rowery stanową realne zagrożenie dla użytkowników, to jednak brak potwierdzenia, że pojazdy spełniają unijne normy, jest poważną wskazówką, że ich używanie wiąże się z ryzykiem. Takie rowery mogą nas zaskoczyć nieoczekiwaną awarią, choć z drugiej strony nie jest to przesądzone.

W związku z przeprowadzonymi działaniami na granicy urzędnicy nie dopuścili do obrotu 29 modeli rowerów elektrycznych, w sumie 963 sztuki. Ostatecznie po spełnieniu wymogów formalnych przez importerów urzędnicy dopuścili do obrotu jedynie 176 egzemplarzy.

Wśród marek i modeli objętych kontrolą są między innymi Formula F-1, Coral, Ruby, Marin, Engwe, Air, C446, B30LP, B29ZX, B30ZP, B25ZX czy B25LX. Część ze skontrolowanych modeli to marki dość znane na polskim rynku – na przykład rowery Marin Fairfax E czy Marin Stinson E.