Xiaomi szykuje smartfon z subwooferem marki Bose i dźwiękiem 2.1

Redmi K90 Pro Max z subwooferem Bose i systemem 2.1

W przeciwieństwie do standardowego stereo, które z natury nie radzi sobie za dobrze z niskimi częstotliwościami, Redmi K90 Pro Max otrzyma trzeci, dedykowany głośnik pełniący rolę prawdziwego subwoofera. Umiejscowiony na tylnym panelu, obok modułu aparatów, głośnik oznaczony logiem „Sound by Bose” będzie odpowiedzialny za reprodukcję głębokich, bogatych basów.

Nowe rozwiązanie dramatycznie poprawi doświadczenia multimedialne — od ścieżek dźwiękowych filmów, przez efekty wybuchów w grach, aż po odtwarzanie muzyki bez konieczności używania słuchawek.​

W Europie prawdopodobnie jako POCO F8 Ultra

Ta seria Redmi w Chinach stanowi przystępną cenowo alternatywę dla flagowych urządzeń. Pod obudową kryć ma się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ten sam układ, który zasila serię Xiaomi 17. Urządzenie ma zostać wycenione powyżej 4000 juanów (około 2300 zł), pozycjonując się jako prawdziwy flagowiec w przystępnej cenie. Model zaprezentowany zostanie w dwóch wykończeniach — dżinsowym niebieskim oraz biało-złotym.​