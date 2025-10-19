Wszyscy rzucili się na iPhone'y 17. A ty się dalej śmiejesz z Apple?

To rekord, którego zazdrościć może cały świat Androida

Wczesne dane dotyczące przedsprzedaży iPhone'a 17 przewyższają wyniki ubiegłorocznego modelu iPhone 16. Według analityków z Wedbush Securities, sprzedaż iPhone'a 17 jest o 10-15% wyższa niż poprzednika w porównywalnym okresie.

Ming-Chi Kuo, renomowany analityk z TF International Securities, potwierdza te obserwacje wskazując, że mimo 25% wzrostu produkcji, czasy oczekiwania na dostawę są o tydzień dłuższe niż rok temu. Dane z Bank of America również pokazują wydłużone czasy wysyłki o około 13%, co zazwyczaj sygnalizuje silniejszy cykl sprzedażowy.

iPhone 17 jest przełomowy z wielu powodów

iPhone 17 otrzymał jedne z największych ulepszeń w historii podstawowych modeli Apple. Ekran powiększono z 6,1 na 6,3 cala, dodając jednocześnie technologię ProMotion ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz funkcją Always-On Display. Szczytowa jasność wzrosła do 3000 nitów (z 2000 nitów w poprzednim modelu), a urządzenie zyskało powłokę Ceramic Shield 2 oferującą trzykrotnie lepszą odporność na zarysowania.​

System aparatów również przeszedł znaczącą modernizację – iPhone 17 wyposażono w podwójny system 48 Mpix (główny i ultraszerokokątny), podczas gdy przedni aparat Center Stage wykorzystuje 24-megapikselowy, kwadratowy sensor, który automatycznie przełącza się między orientacją pionową i poziomą. Urządzenie ma również 8 GB RAM i wydłużony czas pracy baterii o osiem godzin względem poprzednika.​

Co istotne, Apple podwoił bazową pamięć z 128 GB do 256 GB bez zmiany ceny wynoszącej 799 dolarów, co faktycznie oznacza obniżkę o 100 dolarów w porównaniu do tego, co kosztowałby iPhone 16 z taką samą pojemnością.

Opinie sceptyków nie spotkały się z wynikami sprzedaży

Godny uwagi jest też redesign serii Pro i Pro Max, zaś wielkim znakiem zapytania pozostaje smukły iPhone Air. Analitycy przewidują, że przychody ze sprzedaży smartfonów Apple wrócą do 4% wzrostu w bieżącym roku fiskalnym, osiągając 209,3 miliarda dolarów.

W roku fiskalnym 2026 tempo wzrostu ma przyspieszyć do niemal 5%, a przychody z iPhone'ów mają osiągnąć 218,9 miliarda dolarów. Gene Munster z Deepwater Asset Management ocenia, że można uczciwie opisać premierę iPhone'a 17 jako zaskakującą w porównaniu z oczekiwaniami Wall Street sprzed września.​