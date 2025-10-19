Projektor z niespotykaną funkcją. Żaden inny model tego nie ma

Dalsza część tekstu pod wideo

Najmniejszy projektor laserowy z ultrakrótkim rzutem

Chiński producent JMGO wprowadził do sprzedaży projektor JMGO O2S Ultra, który jest reklamowany jako najmniejszy projektor laserowy z najkrótszym rzutem na rynku. O jak krótkim rzucie mówimy? 100-calowy obraz uzyskamy z odległości 16,5 centymetrów od ściany czy powierzchni projekcyjnej. Maksymalny rozmiar projekcji to 150 cali jeśli sprzęt oddalimy nieco od ściany.

JMGO O2S Ultra to dość zaawansowany projektor z potrójnym laserem, maksymalną jasnością rzędu 3600 ISO lumenów oraz imponującą na papierze reprodukcją kolorów (110 proc. w przestrzeni BT.2020), a także natywnym kontrastem 4000:1 oraz 300000:1 dynamicznego kontrastu. Projektor obsługuje rozdzielczość 4K Ultra HD i wspiera HDR10.

Według producenta, takie parametry pozwolą osiągnąć projektorowi ostry i wyraźny obraz z dokładnie odwzorowanymi kolorami - nawet przy dużej ilości światła wpadającego do pokoju.

Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, projektor ma preinstalowany system Google TV i obsługuje WiFi 6, a także oferuje dwa porty HDMI 2.1, z czego jeden obsługuje standard eARC, a więc podłączymy konsolę najnowszej generacji na jednym, a na drugim np. soundbar. Pilot obsługuje Bluetooth i oferuje kontrolę głosową (szukanie zawartości i kontrolowanie odtwarzania). Osoby, które nie posiadają dedykowanego sprzętu audio będą mogły skorzystać z dość mocnego zintegrowanego systemu audio w postaci dwóch 20 W głośników Dynaudio z obsługą Dolby Audio i DTS HD.