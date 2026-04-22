Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 będzie produkowany przez Samsunga

Nowy układ Qualcomma do flagowych smartfonów może być produkowany przez Samsunga. CEO amerykańskiej firmy został zauważony w Korei.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
14:59
Już w styczniu CEO Qualcomma - Cristiano Amon - mówił, że firma rozmawia z Samsungiem o ewentualnej współpracy przy produkcji nowych układów z serii Snapdragon 8 Elite. Teraz szef amerykańskiej firmy został zauważony w Korei, gdzie prawdopodobnie prowadził rozmowy na ten temat.

Samsung wyprodukuje Snapdragona 8 Elite Gen 6?

Jest spora szansa, że to właśnie Samsung będzie odpowiadał za produkcję układów Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Te powinny trafić do flagowych smartfonów. SoC mają być produkowane w litografii 2 nm, a koreański producent dysponuje odpowiednimi zasobami, aby to zapewnić.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Samsung już wcześniej odpowiadał za produkcję Snapdragonów. Qualcomm dokonał zmiany w 2022, kiedy to, w związku z problemami Koreańczyków, wybrał TSMC. Teraz szykuje się powrót do wcześniejszej współpracy, w czym duży udział może mieć duży wzrost cen produkcji w fabrykach Tajwańczyków.

Z plotek wynika, że układy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz Elite Gen 6 Pro będą oferowały 8 rdzeni w konfiguracji 2+3+3. Pierwszy z nich ma mieć grafikę Adreno 845 z 12 MB pamięci GMEM. Obsługiwać będzie czterokanałowe pamięci LPDDR5X. Z kolei model Pro zaoferuje mocniejszy układ Adreno 850 z 18 MB pamięci GMEM i obsługą czterokanałowych, 24-bitowych pamięci LPDDR6.

Źródła zdjęć: Qualcomm
Źródła tekstu: GSMArena