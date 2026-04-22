Leroy Merlin zaszalał, tylko 59 zł. Zaczęły się wycieczki i oglądanie
Nie wiem jak Wam, ale mnie Leroy Merlin kojarzy się głównie z remontem. Choć trop jest dobry, zawężanie jego roli tylko do tego bywa jednak krzywdzące. Remontu nie mam, a do sklepu się wybieram — za 59 zł to myślę, że warto.
Solarne kule za grosze dla domu z pomysłem
W najnowszej, majówkowej ofercie Leroy Merlin (od 22 kwietnia) pojawił się rarytas, który chodzi za mną od długiego czasu. Mowa o lampie solarnej POLUX, która na pojedynczym ładowaniu świeci przez bitych 8 godzin. O wiele dłużej niż potrzebuję.
W przeciwieństwie do ogromu innych lamp solarnych, tutaj wita nas czysta forma. Idealna kula o średnicy 20 cm, którą mocujemy specjalną stopką, wbijając ją w ziemię. Nie szpeci za dnia, a pod osłoną nocy czy podczas długich letnich wieczorów czaruje pięknym, rozproszonym światłem.
Co więcej, to ostatnie mamy pod pełną kontrolą — nie zabrakło bowiem pilota zdalnego sterowania, którym możemy poustawiać cały taras czy ogród. Mamy tutaj zarówno regulację światła białego, jak i feerię barw na wyciągnięcie kciuka w postaci diod RGB.
Atutem dla mnie jest też wykonanie lampy z tworzywa sztucznego. O ile szkło w tym miejscu wydawać może się bardziej szlachetne, to jednak do ochrony IP65 na warunki atmosferyczne dochodzi nam przynajmniej częściowa odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Nie kupuj podróbek, tutaj masz gwarancję
Z racji, że mowa tutaj o zakupie w renomowanej sieci sklepów Leroy Merlin liczyć możemy na dwuletnią gwarancję producenta, a także chroni nas prawo do rękojmi. To duża przewaga w stosunku do ofert z Temu czy AliExpress, gdzie zainteresowanie klientem kończy, gdy ten zapłaci za zakupy.
Po dobrych doświadczeniach z kulistymi lampami Ikea Fado (tam średnica wynosi 25 cm, cena bez źródła światła to ok. 70 zł), których kilka mam rozstawionych w domu, czas na kule też w ogrodzie. Ich przewaga nad innymi lampami to 100% rozproszenie światła — klosz działa jak idealny dyfuzor. Nie ma więc sytuacji, w której rozmawiacie z kimś, a jakieś punktowe światło razi was po oczach. Jest to szczególnie ważne, gdy w końcu, po długim dniu pracy, chcecie się zrelaksować, a nie w koło przestawiać lampy i zmieniać ich ustawienia.