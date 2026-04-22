Sprzęt

Znalazłem idealny prezent na komunię. Dzieciak będzie szczęśliwy, a portfel nie zapłacze

Co kupić dziecku na komunię? Czasy, kiedy zegarek był uznawany za wypasiony prezent mamy już za sobą. Jednak teraz i najpopularniejsze pozycje odpadają z listy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
16:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W szkołach ma wejść zakaz korzystania ze smartfonu, więc te tracą na atrakcyjności. Hulajnogi elektryczne też są legalnym środkiem transportu dla znacznie starszych dzieci. Rower? Jak dzieciak jest zapalonym kolarzem, to już ma jeden na pewno i drugi nie jest mu potrzebny. Co więc zostaje? Komputer. I to nie byle jaki, bo laptop. Oczywiście gamingowy. W końcu dzieciak, jeśli korzysta z komputera, to zwykle z komputera rodziców. A tak będzie miał swój i wszyscy będą zadowoleni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gamingowy laptop na pierwszą komunię

No dobrze, ale mamy przecież kryzys na rynku pamięci. Gamingowe laptopy biją rekordy, jeśli chodzi o ceny i to się prędko nie skończy. Jednak taka maszyna nie musi być wszechmocna. Ot, wystarczy, żeby uruchamiała gry popularne wśród dzieciaków na wysokich nastawach. Jakiś Fortnite, Minecraft, czy inny Roblox mają na nim działać jak złoto. 

Reklama
Advertisement

I tu do gry wchodzi Lenovo LOQ-15. A dokładniej w wersji z procesorem Lenovo LOQ-15 Ryzen 5 7235HS, który oferuje 4 rdzenie i 8 wątków. Do dyspozycji ma on 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz i 512 GB na system i gry. Grafika to natomiast RTX3050 6GB, czyli układ, który zjada praktycznie wszystkie integry na rynku. Wszystko to się świetnie komponuje z 15,6-calowym ekranem Full HD 144 Hz. 

Standardowo kosztuje on 3099 zł, co już samo w sobie jest naprawdę budżetową opcją. Jednak teraz w promocji x-komu możecie go kupić za jedyne 2749 zł. Dzieciak będzie bardziej, niż zadowolony, a sam komputer posłuży mu przez długie lata. Gdyby nie to, że mój Młody jest świeżo po chrzcie, a do komunii mu jeszcze daleko, to sam bym kupił. Kupił i dopiero po tym Wam napisał, żeby mieć pewność, że dla mnie wystarczy. 

telepolis
gaming lenovo laptopy Lenovo LOQ 15
Źródła zdjęć: Lenovo, Katarzyna Ledwon / Shutterstock